عاجل.. مع تزايد أعداد الشهداء.. استخدام سيارات المأكولات لحفظ الجثث فى غزة

أعد عدد من سكان قطاع غزة، مقابر جماعية لدفن العشرات من الشهداء الفلسطينيين جراء القصف المتواصل من الجيش الإسرائيلي على القطاع، في الوقت الذي بات من الصعوبة بمكان توفير مكان لأي جثث جديدة داخل المستشفيات، وفقا لسكان نيوز.

وبحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفعت حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 2670 شخصا.

ووفق شهادات من غزة، فإن الخطى تسارعت لدفن الضحايا في مقابر جماعية، بعد أن طلبت إسرائيل من سكان القطاع الذين يعيشون في الشمال ويبلغ عددهم نحو 1.1 مليون شخص، الرحيل عن ديارهم إلى الجنوب، ما أثار مخاوف واسعة بشأن ترك الجثامين دون إتمام إجراءات الدفن الشرعية.

من جانبه، قال مدير عام مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، الدكتور محمد أبو سليمة، إن ثلاجة حفظ الموتى لم يعد بها مكان لاستقبال أي ضحايا جدد "نظرا للأعداد الكبيرة التي تصلنا يوميا جراء القصف المتواصل".

ويعد مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفى في القطاع المكتظ بالسكان، ويخدم ما يزيد على مليون شخص داخل غزة.

وأضاف أبو سليمة: "ثلاجات الموتى كاملة العدد، ولا يوجد مكان لوضع الشهداء الجدد، وبالتالي يقوم أهالي الشهداء بدفنهم على الفور حفاظا على الجثامين".

ومع تزايد أعداد القتلى داخل القطاع الذي يعاني من "كارثة إنسانية" حسب تعبير منظمة الصحة العالمية، اضطر كثيرون إلى استخدام بعض السيارات التي تستخدم لحفظ الأطعمة والمأكولات، لوضع الجثامين داخلها لحين دفنها.

ونقلت وكالة رويترز عن الطبيب ياسر علي الذي يعمل بمستشفى الأقصى في دير البلح قوله إن "المشرحة تستوعب 10 جثث فقط، لذلك قمنا بإحضار سيارة مجمدات الآيس كريم من أجل تخزين الأعداد الكبيرة من الشهداء".

وأشار إلى أن "قطاع غزة في أزمة وإذا استمرت الحرب بهذه الطريقة فلن نتمكن من دفن الموتى، فالمقابر ممتلئة بالفعل ونحن بحاجة إلى مقابر جديدة للدفن".