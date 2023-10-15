الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"قطرة دماء تساوي حياة".. جامعة الإسكندرية تنظم حملة للتبرع بالدم لصالح سكان قطاع غزة

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية تنظم حملة للتبرع بالدم

نظمت جامعة الإسكندرية حملة للتبرع بالدم لصالح سكان قطاع غزة؛ لمساندة الشعب الفلسطيني ضد القصف الإسرائيلى، الذي أودى بآلاف الشهداء والجرحى.

وسبق أن أعلنت مؤسستا "صناع الحياة" و"شفاء الأورمان"، عضوا التحالف الوطني المصري للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية وبنك الدم، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة".

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال توفير سيارات متنقلة تجوب المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء في فلسطين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

 

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