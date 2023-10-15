الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عميدة كلية الاقتصاد بجامعة بني سويف: "العدوان الإسرائيلي يزيد من المشكلات"

غزة
غزة

قالت الدكتورة نجلاء بكر، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، إن الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الأبرياء في قطاع غزة تؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية التي يواجهها المجتمع الدولي. 

وأوضحت في مداخلة هاتفية مع برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، عبر شاشة قناة «CBC»، أن مصر تسعى إلى حشد الدعم الدولي للشعب الفلسطيني والتصدي للتطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل.

وأشارت إلى أن العالم كان يعاني من ركود وتضخم وغلاء بسبب التوترات بين أوكرانيا وروسيا، ولكن اندلاع الحرب في غزة والموالاة التي تلقتها إسرائيل من أمريكا وأوروبا ستزيد من حدة هذه المشكلات.

غزة إسرائيل cbc في المساء مع قصواء الإعلامية قصواء الخلالى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف الدكتورة نجلاء بكر

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