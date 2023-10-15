الخورأسقف بولس ساتي يترأس احتفالات ختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما

ترأس الخور أسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان، ورئيس الطائفة الكلدانية بمصر، القداس الاحتفالي، بمناسبة اختتام ظهورات العذراء مريم، في بلدة فاتيما، بالبرتغال، وذلك بكاتدرائية بازليك ومزار العذراء سيدة فاتيما، بمصر الجديدة.

شارك في القداس المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، كما حضر أيضًا السيد روي تيرينو، سفير دولة البرتغال، وبعض الشخصيات المختلفة.

واختتمت الذبيحة الإلهية بالتطواف الاحتفالي، بتمثال، وأيقونة العذراء سيدة فاتيما.

وفي سياق آخر، احتفل صباح أمس، رئيس أساقفة كينشاسا الكاردينال الكونغولي فريدولين أمبونغو بيسونغ بالقداس في كنيسة القديس بطرس والقى عظة، عرّف خلالها السينودس بأنه "العنصرة الجديدة" التي ستجدد الكنيسة المجتمعة في روما من جميع القارات "كعائلة واحدة" على الرغم من التنوع الثقافي.

وقال أيضا يمكننا محاربة الشر بشجاعة من خلال "أسلحة السينودسية، وهذه الأسلحة تتطلب الوحدة، والسير معا، والتمييز في الصلاة، والاستماع لبعضنا، والإصغاء إلى الروح القدس".