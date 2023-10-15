الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينية: إسرائيل مضطربة وغير واثقة من قدراتها على اجتياح برى

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

كشف قدورة فارس، رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينية، عن الوضع الحالى في قطاع غزة.

وقال فارس، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إن إسرائيل تعاني من أزمة وجود وقلق لدى قادتها الأمنيين، ولا تملك سوى الانتقام من الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وتابع أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، لكن الفلسطينيين لن يغادروا أراضيهم أبدًا، منوهًا بأنه يجب عدم المراهنة على تحرك المجتمع الإسرائيلي، ومن الضروري تفعيل المؤسسات العربية لوقف العدوان الغاشم على الأراضي الفلسطينية بشكل كامل.

الحكومة الإسرائيلية تسعى جاهدة لإخفاء فشل جيش الاحتلال في الحرب عن المجتمع الإسرائيلي

وأضاف رئيس هيئة شئون الأسري الفلسطينية أن الضربة التي تلقاها جيش الاحتلال زعزعت الثقة بالمجتمع الإسرائيلي، وتسعى الحكومة الإسرائيلية جاهدة لإخفاء فشل جيش الاحتلال في الحرب عن المجتمع الإسرائيلي، منوهًا بأن إسرائيل مضطربة ومرتبكة وليست واثقة بقدرتها على اجتياح بري في قطاع غزة.

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