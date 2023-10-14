السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قدورة فارس يوضح موقف تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل

الأسرى
الأسرى

قال قدورة فارس، رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين، إن هناك بعض الأفكار المتداولة بإجراء صفقة تحت عنوان "صفقة إنسانية"، لتشمل كبار السن والنساء من بين الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، مقابل الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال الإسرائيلي، من أطفال وكبار السن ونساء.

وأضاف "قدورة" في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة "دي إم سي"، أن الصفقة تتضمن أيضًا استرجاع جثامين الأسرى الذين ارتقوا أثناء احتجازهم لدى إٍسرائيل، وتم احتجاز جثامينهم كرهائن، والذي يبلغ عددهم 11 أسيرا، فضلًا عن 100 أسير مصابين بأمراض تهدد الحياة.

وأوضح أنه يجب على المقاومة الفلسطينية أن تساعد في إتمام هذه الصفقة الإنسانية بأسرع وقت ممكن؛ لافتا إلى أن هذا الموقف سيكون مفيدًا رغم التعقيدات.

شئون الأسرى والمحررين الأسرى الفلسطينيين إسرائيل المقاومة الفلسطينية دي ام سي قدورة فارس

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