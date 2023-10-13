الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يشكر مصر والرئيس السيسى على فتح مطار العريش أمام المساعدات لغزة

مندوب فلسطين في الأمم
مندوب فلسطين في الأمم المتحدة

أعرب رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، عن شكره لمصر لفتح مطار العريش الدولي أمام استقبال المساعدات الإنسانية المخصصة للفلسطينين تمهيدًا لإيصالها إلى قطاع غزة المحاصر.

وقال منصور، في مؤتمر صحفي للمجموعة العربية في ولاية نيويورك، إن فلسطين تشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه للشعب الفلسطيني.

وأكد منصور أن سياسة التهجير الجماعي التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة هي وصمة عار للمجتمع الدولي، وأن الفلسطينيين لن يسمحوا بإخلاء قطاع غزة من 2.3 مليون مواطن.

وأوضح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تخير الفلسطينيين بين الموت والتهجير، موضحًا ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري. 

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