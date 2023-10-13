الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الوزراء الفلسطينى: ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلى من تهجير الفلسطينيين جريمة حرب

محمد أشتية رئيس الوزراء
محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني

قال محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي، أصدر أمرًا عسكريًا بتهجير سكان شمال قطاع غزة من بيت حانون لجنوب قطاع غزة، وقصف مناطق الجنوب جميعها، الاحتلال يريد خلق منطقة عازلة خالية من السكان وتهجيرهم ليس من شمال غزة فقط، بل من كل قطاع غزة وهذا يشمل أكثر من 2.3 مليون فلسطيني.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي له، أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي هو جريمة حرب، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه ومنذ عام 1950 وإسرائيل تحاول توطين اللاجئين في الدول العربية واليوم تحاول توزيع سكان قطاع غزة على دول العالم.

وأكد أن هذا الأمر لا نقبل به وشعبنا يعي ذلك ويعي معنى اللجوء، ولن تتكرر المذابح على أيدي الإسرائيليين، ولكن لن يتكرر اللجوء أو الهجرة.

الإحتلال الإسرائيلي منطقة عازلة قطاع غزة الشعب الفلسطيني

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