الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اللجنة المنظمة لبطولة العالم البارالمبي للطائرة تتفقد ملاعب المنافسات بالعاصمة الإدارية

الاطمئنان على تجهيزات
الاطمئنان على تجهيزات الملاعب

تفقدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم البارالمبي للكرة الطائرة برئاسة الدكتور مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة الاتحاد، اليوم الجمعة، الملاعب الرئيسية التى تقام عليها منافسات البطولة، وملاعب التدريبات الخاصة بالفرق.

شارك في الجولة كل من عصام شحاتة عضو مجلس ادارة ورئيس لجنة الملاعب والحكام بالبطولة، وخالد الهلالى وإبراهيم الساعى، فضلا عن تفقد اللجنة لقاعة المؤتمرات الرئيسية بالنادى.

وتنطلق البطولة في القاهرة، خلال الفترة من 8 إلى 18 نوفمبر المقبل على ملاعب نادى النادى بالعاصمة الإدارية.

وصرح اللواء منصور درويش، نائب رئيس مجلس الادارة  والمتحدث الرسمى باسمه، أن الدكتور مصطفى صادق أصدر توجيهاته المختلفة للجان العاملة فى البطولة بتكثيف العمل والإجتماع مع اللجان المختلفة للبطولة للوقوف على أدق التفاصيل لانجاح البطولة.

يشارك في البطولة 19 دولة، هى الجزائر، والبرازيل، وكندا، والكونغو، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا العظمى، والهند، وإيران، واليابان، ونيجيريا، ورواندا، والصين، وأوكرانيا، وأمريكا، ومنغوليا، وهولندا، وسلوفينيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

وتواصل اللجنة المنظمة لبطولة العالم للرجال والسيدات بالاتحاد المصرى البارالمبى للكرة الطائرة برئاسة الدكتور مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة الاتحاد عملها بعزيمة الرجال وقوة الأبطال، وتفانى غير مسبوق من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد واللجنة المنظمة العليا، للانتهاء من أدق التفاصيل، قبل إنطلاق الحدث العالم الذى تستضيفه مصر لثالث مرة فى تاريخها، والذى يقام خلال الفترة من 8 وحتى 18 نوفمبر المقبل على ملعب نادى النادى بالعاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة وسط تجهيزات قوية واستعدادات من كل الجوانب.

للكرة الطائرة لبطولة العالم البارالمبي رئيس مجلس إدارة الاتحاد وملاعب التدريبات منتخبا للرجال

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