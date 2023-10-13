الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

شخير واستيقاظ أثناء الليل.. أسباب لجوء الأزواج لغرف منفصلة

شخير واستيقاظ
شخير واستيقاظ

أظهر استطلاع للرأي أن واحدًا من كل 6 أزواج يختارون النوم في أسرّة منفصلة لتجنب الشخير والتململ والاستيقاظ المتكرر خلال الليل.

وشمل الاستطلاع 2000 شخص بالغ، وأظهر أن نصف الأزواج يختارون النوم في غرفة منفصلة، وأن 54% يذهبون إلى النوم في أوقات مختلفة عن شريك حياتهم.

ومن بين الأسباب الرئيسية لهذا التصرف هو الشخير الذي يعاني منه 71% من المشاركين في الاستطلاع، تليه التململ بنسبة 35%، والاستيقاظ المتكرر خلال الليل بنسبة 30%. 

وأظهر الاستطلاع أيضًا أن 54% يختارون النوم في أوقات مختلفة عن شريك حياتهم، حيث يفضل النساء النوم في وقت أبكر من الرجال.

ووفقًا لموقع “hindustantimes” اعترف 15% بأن هذا ترتيب دائم، في حين أن 9% آخرين ينفصلون ليلًا مرتين على الأقل في الأسبوع، ويعد الشخير (71%) هو السبب الرئيسي، يليه التململ (35%) والاستيقاظ المستمر أثناء الليل (30%). 

وتبين أيضًا أن 54% يذهبون إلى النوم في أوقات مختلفة عن النصف الآخر، وليس في نفس الوقت، حيث تميل النساء إلى خفض رؤوسهن في وقت أبكر من الرجال. 

أهمية النوم الجيد ودوره فى الحفاظ على الصحة النفسية والمزاجية

 

ووجدت الدراسة أن 24% من الأزواج لا يعتقدون أنهم "متوافقون مع النوم" مع بعضهم البعض. 

ويعاني 23% من الأزواج الذين ينامون في نفس السرير من الحصول على أقل من خمس ساعات من النوم غير المضطرب كل ليلة، ويشعر 16% فقط بالراحة عند مشاركة السرير.

وبسبب هذه المشكلة، يشعر 21% بعدم الرضا عن نوعية نومهم بشكل عام، ومع ذلك، يعتقد واحدًا من كل 6 أشخاص أن نوعية نومهم تتحسن في عطلات نهاية الأسبوع بالمقارنة مع أيام الأسبوع.

ويعتقد 77% أن النوم بجانب شريكهم والاستيقاظ معهم أمر مهم، ويزعم النصف أنه لا يتجادلون أبدًا بشأن ترتيبات النوم. ويشعر 45% من الأزواج بأن الحصول على نوم أفضل ليلًا مع شريكهم يحسن علاقاتهم بشكل إيجابي، وفقًا للاستطلاع.

وعلاوة على ذلك، يتواصل 35% مع شركائهم لحل هذه المشكلات، في حين يتجاهل 13% منهم هذه المشكلات ببساطة. ويؤكد 62% أن إيجاد حلول للمشكلات المتعلقة بالنوم دون الحاجة إلى النوم بشكل منفصل هو أمر مهم. 

ويبين الاستطلاع أيضًا أن 76% لم يجربوا أي تقنيات لتحسين النوم، لكن 29% سيكونون على استعداد لتجربة جهاز تتبع النوم أو التدريب على النوم.

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أهمية النوم الجيد ودوره فى الحفاظ على الصحة النفسية والمزاجية

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