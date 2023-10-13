الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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نيافة الأنبا باسيليوس يتفقد اجتماع الشباب بكنيسة مار مرقس بالمنيا

الأنبا باسيليوس فوزي
الأنبا باسيليوس فوزي

ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تفقد اجتماع الشباب، بكنيسة مار مرقس، بالمنيا.

المشاركون في اللقاء 

شارك في اللقاء الأب أبوالخير بشرى، راعي الكنيسة، حيث أجرى صاحب النيافة حوارًا مفتوحًا مع الشباب، مستمعًا لجميع مقترحاتهم، وآرائهم.

وقدم الأنبا باسيليوس كلمات التشجيع لأبنائه وبناته الشباب، مؤكدًا لهم أهمية المواظبة على الصلاة، وممارسة الأسرار المقدسة، بالإضافة إلى ضرورة التفاني في خدمتهم، كما تضمن الاجتماع أيضًا فقرة الترانيم الروحية، بقيادة كورال الكنيسة.

من جهة أخرى أقيم الاحتفال الخاص، بمرور عام على تجليس سيادة المطران جان ماري شامي، رئيس أساقفة طرسوس شرفًا، والنائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، والأسقف المعاون في بطريركية أنطاكية، وذلك بكاتدرائية سيدة النياح، بالإسكندرية.

شارك في الاحتفال الأرشمندريت سمير سعادة، راعي كنيسة العذراء الطاهرة، بالإبراهيمية، والأب سمعان جميل، رئيس دير الآباء اللعازريين، بالإسكندرية، وأبناء كنيسة الروم الكاثوليك بالإسكندرية.

وألقى المطران عظة الذبيحة الإلهية، مؤكدًا أهمية أن تكون الأرض الجيدة مثل قلوبنا، لتنمو كلمة الله.

الجدير بالذكر أن المطران جان ماري شامي، كانت قد تمت سيامته الأسقفية، في الثالث من سبتمبر لعام ٢٠٢٢.

وايضا أقيمت فعاليات مؤتمر الشباب، بكنيسة السيدة العذراء، بشبرا، تحت شعار Peacemakers" 2023 "، حيث كان اليوم الأول بعنوان "التطويبات"، بالأخص تطويبة صانعي السلام، ثم انطلق المؤتمر إلى مدينة ترفع شعار السلام على بوابتها  دهب مع معايشة السلام في أجواء الطبيعة الخلابة How to be a peacemaker

كذلك، محاضرة أخرى حول "كيفية تحقيق السلام في أي ظرف والفرق بين السلام السلبي والإيجابي"، كما بحث الشباب عن شخصيات حصلت على نوبل للسلام وأسباب حصولهم عليها (مارتن لوثر كينج- الأم القديسة تريزا- نادية مراد- محمد البرادعي).

وتناقش الشباب في رأي الكنيسة الكاثوليكية في الحرب، كما تم الاحتفال بنجاح المؤتمر في جبل الطويلات.

باسيليوس فوزي الانبا باسيليوس فوزي

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