الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

62 هدفا و20 انتصارا حصيلة الأسابيع الثلاثة الأولى لدورى المحترفين

فريق بتروجت متصدر
فريق بتروجت متصدر دوري المحترفين

تستعد فرق دوري المحترفين لمباريات الأسبوع الرابع التي تقام يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين، وشهدت مباريات الأسابيع الثلاثة الأولى تسجيل 62 هدفا في 30 مباراة، وانتهت 20 مباراة بالفوز وعشر مباريات بالتعادل.

بتروجت يحقق العلامة الكاملة 

ويعتبر بتروجت الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة وجمع 9 نقاط من ثلاث مباريات، بينما فشلت ستة فرق في تحقيق أى فوز وهى مكادي وراية والمقاصة والنصر للتعدين والجمهورية شبين والنجوم، وحقق الاتصالات أكبر  فوز في الأسابيع الثلاثة الأولى عندما هزم الجمهورية شبين برباعية نظيفة في الأسبوع الثاني.

وهناك سبعة فرق لم تتعرض لأى هزيمة وهى: بتروجت ولافيينا وغزل المحلة وحرس الحدود والسكة الحديد ووادي دجلة ومكادي الذي يعتبر ملك التعادلات حتى الأن وتعادل ثلاث مرات.

فريق مكادي ملك التعادلات 

الاتصالات أقوى هجوم في الدوري

يملك الاتصالات أقوى هجوم في دوري الحترفين، برصيد سبعة أهداف، يليه القناة برصيد ستة أهداف، وبتروجت برصيد خمسة أهداف، بينما يملك النجوم أضعف خط هجوم ولم يسجل أى هدف.

ويملك لافيينا أقوى خط دفاع ولم تهتز شباكه في ثلاث مباريات يليه غزل المحلة وحرس الحدود واهتزت شباك كل منهما مرة واحدة.

وفي المقابل يملك التعدين أضعف خط دفاع ودخل مرماه سبعة أهداف يليه الجمهورية شبين واهتزت شباكه ست مرات.

3 ضحايا من المدربين والبقية تأتي

ثلاثة مدربين كانوا ضحية الأسابيع الثلاثة الأولى في دوري المحترفين ورحلوا جميعا بعد الأسبوع الثاني،  وهم: حسن عبد المنعم المدير الفني للتعدين، وحسام عبد العال المدير الفني لفريق راية، وسعيد عبد العزيز المدير الفني للنجوم، وتولي محمد شرف تدريب التعدين وقاد الفريق للتعادل مع المقاصة، وأصبح محمد حليم مديرا فنيا لفريق راية وقاده للتعادل خارج أرضه مع السكة، بينما نال نادر السيد المدير الفني للنجوم هزيمة ثقيلة في أولى مبارياته أمام القناة بثلاثة أهداف نظيفة.

ومن المنتظر أن تشهد الأسابيع المقبل سقوط ضحايا جدد من المدربين على ضوء سوء النتائج لبعض الفرق ومنها أسوان وأبوقير للأسمدة والجمهورية شبين والمقاصة خاصة أن كل الفريق تسعى للتواجد ضمن المراكز العشرة الأولى لتجنب اللعب على الهبوط للقسم الثاني " ب ".

دوري المحترفين بتروجت الاتصالات محمد حليم نادر السيد

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