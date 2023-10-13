الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل مواجهة مصر.. الجزائر تكتسح الرأس الأخضر بخماسية وديا استعدادا لأمم أفريقيا

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر

اكتسح منتخب الجزائر نظيره منتخب الرأس الأخضر 5 /1، مساء الخميس، في مباراة ودية دولية ضمن استعدادات الفريقين لتصفيات كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية.

وتقدم المنتخب الجزائري عن طريق محمد الأمين عمورة في الدقيقة 12، قبل أن يضيف حسام عوار الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 39 و41.

وفي الدقيقة 55 سجل منتخب الرأس الأخضر هدفه الوحيد عن طريق تياجو مانويل بيبي، قبل أن يضيف رامز زروقي الهدف الرابع للجزائر في الدقيقة 61، ويختتم إسلام سليماني الخماسية بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 89.

وسيطر منتخب الجزائر على المباراة بأكملها من البداية وكان أصحاب الأرض هم الطرف الأقوى ليطمئن جمال بلماضي، المدير الفني لمحاربي الصحراء، على لاعبيه قبل ديربي الشمال الأفريقي أمام منتخب مصر.

ويلتقي منتخب الجزائر مع منتخب مصر وديًا يوم الإثنين المقبل الموافق 16 أكتوبر في تمام السابعة مساء بدولة الإمارات.

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مشوار الجزائر ومصر في أمم أفريقيا 2023

ويستعد المنتخب الجزائري لخوص منافسات كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، حيث وضعته القرعة في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات بوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا.

على الجانب الآخر، أوقعت القرعة منتخب الرأس الأخضر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات مصر وغانا وموزمبيق.

لاعبو منتخب الجزائر يدعمون فلسطين قبل مباراة الرأس الأخضر

حرص لاعبو منتخب الجزائر على دعم فلسطين قبل انطلاق مباراتهم الودية أمام الرأس الأخضر.

وارتدى لاعبو الفريق الجزائر الكوفية الفلسطينية أثناء دخولهم أرضيةملعب "الشهيد حملاوي" بمدينة قسنطينة الجزائرية، ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس العالم 2026 وكأس الأمم الأفريقية التي ستقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير.

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