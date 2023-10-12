الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين باستعراض القوة بالجيزة

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، 7 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، و4 آخرين بالحبس مع الشغل سنة واحدة، لاتهامهم باستعراض القوة ضد 6 أشخاص فى مدينة الصف بالجيزة، فيما برأت المحكمة شخصًا واحدًا من المتهمين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد الشحات، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد البديع شتا، ومحمد حسين وأمانة السر وائل السيد.

جاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 9071 لسنة 2023 جنايات الصف، بأنه 11 متهما من أولاد العم، استعرضوا القوة والعنف على 6 أشخاص بالصف، وتعدوا عليهم بالضرب بأسلحة بيضاء وسلاح ناري قاصدين قتلهم، وذلك فى 19 سبتمبر 2023.

كشفت التحقيقات عن أن المتهمين الـ11 استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم الـ6، إذ حضروا إلى حيث أيقنوا تواجدهم واعتزموا التنكيل بهم، إثر خلاف سابق استمر بينهم، قاصدين ترويعهم وغيرهم من المارة والمواطنين أهالي وقاطني نزلة عليان بالصف، لفرض سطوتهم عليهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني بهم، وكانت بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في أنفسهم والمساس بحريتهم وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

كما شرعوا في قتل المجني عليهم، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم إثر خلاف بينهم، فما إن ظفروا بهم، حيث أيقنوا تواجدهم أطلقوا أعيرة نارية وانهالوا عليهم ضربًا بأسلحة بيضاء وأدوات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية، والتي كادت أن تودي بحياتهم إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، ألا وهو مداركه المجني عليهم بالعلاج.

جنايات جنوب الجيزة استعراض القوة مدينة الصف بالجيزة أمر الإحالة أولاد العم

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