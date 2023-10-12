الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الفرق الموسيقية تشدو بأغانى النصر أمام الرئيس

الفرق الموسيقية
الفرق الموسيقية

قدمت الفرق الموسيقية عروضًا موسيقية في الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولفيف من كبار الشخصيات، بالإضافة إلى أهالي الخريجين.

وعزفت الفرق الموسيقية في البداية أغنية "أحسن جيوش في الأمم جيوشنا"، وتبعتها بجزء من أغنية "فدائي"، وأغنية "والله زمان يا سلاحي"، وأغنية "السادس من أكتوبر"، وتم تشكيل ساعة النصر.

تشكيلات 3d تزين العروض الموسيقية

وقدموا بعدها أغنية "الله أكبر"، وتبعتها أغنية “خلي السلاح صاحي”، وتم تشكيل الضربة الجوية الأولى عبر 3d، وبعدها التمهيد النيراني، وتمثيل لحظة الاقتحام، وكتبت الفرق الموسيقية كلمة سيناء، أنها جاءت في مكانها على الخريطة بالضبط.

https://www.youtube.com/channel/UC65F33K2cXk9hGDbOQYhTOw/live?app=desktop

الفرق الموسيقية الرئيس عبدالفتاح السيسي أحسن جيوش الكليات العسكرية تخرج دفعه جديدة

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