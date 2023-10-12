الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدرسة STEM بالمعادي تستقبل رائدة الفضاء الأمريكية "عائشة بو" لمشاركة تجربتها المهنية مع الطالبات

طلاب مدرسة STEM بالمعادي
طلاب مدرسة STEM بالمعادي مع رائدة الفضاء عائشة بو

استقبلت مدرسة المتفوقات في العلوم والتكنولوجيا STEM بالمعادي رائدة الفضاء الأمريكية "عائشة بو"، وذلك خلال زيارتها لمصر؛ للتعرف على نظام الدراسة بالمدرسة، ومشاركة تجربتها المهنية مع الطالبات.

وقد رافق رائدة الفضاء الأمريكية خلال زيارتها من وزارة التربية والتعليم، الاستاذ محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بالمصروفات، والدكتورة عزيزة رجب مدير عام الإدارة العامة لمدارس المتفوقين STEM، ومايسة عبد القادر مديرة المدرسة، ومن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كلير إلياسي قائد فريق التعليم الأساسي، وأحمد رزق الله مدير مشروعات ومسئول أول تعليم.

وقد أعربت رائدة الفضاء الأمريكية عن سعادتها بوجودها في مصر وزيارة مدرسة المتفوقات في العلوم والتكنولوجيا STEM بالمعادي ومشاركة الطالبات خبراتها وتاريخها العلمي والمهني.

وخلال زيارتها للمدرسة، قامت رائدة الفضاء الأمريكية بجولة في المدرسة والتي تضم ١٥ فصلًا، ومعامل كيمياء، وفيزياء، وأحياء، وجيولوجيا، وحاسب آلى، وقاعات الطعام، وقاعات الاستذكار، وملاعب رياضية، وغرف أنشطة بطاقة استيعابية ٣٦٠ طالبة، كما تفقدت جميع معامل المدرسة، ومن بينها معمل "الفاب لاب" وهو مخصص لمساعدة الطلاب فى تنفيذ النماذج الأولية للمشروعات البحثية، ويحتوى على أجهزة مثل جهاز "الشوب بوت" وطابعة ثلاثية الأبعاد، وجزء مخصص لتنفيذ الدوائر الإلكترونية، حيث أشادت بتصميمات الطالبات وبتجهيز المدرسة بأحدث الأجهزة العملية والمعامل المتطورة.

واستمعت "عائشة بو" لشرح الطالبات عن استخدامات الأجهزة المختلفة وخطوات استخدام كل جهاز، فضلًا عن التزامهن بمراعاة الأمن والسلامة في استخدام الأجهزة، كما شاهدت التصميمات والمشروعات التي أعدتها الطالبات، وأشادت بهذه المشروعات وبجهود جميع القائمين على هذا الصرح التعليمي المتميز، مؤكدة أن طالبات مدرسة المتفوقات في العلوم والتكنولوجيا STEM بالمعادي هن مصدر إلهام وقدوة لجميع الفتيات.

كما ناقشت الطالبات حول نظام الدراسة في المدرسة، حيث أعربت الطالبات عن سعادتهن بنظام الدراسة الذي يعتمد على تدريس المناهج المتطورة فى العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، كما تقوم المناهج على التكامل بين المواد المختلفة، وتصميم نواتج تعلم تتماشى مع المعايير القومية والعالمية، بالإضافة إلى العمل على إعدادهن لسوق العمل من خلال اكتساب مهارات التفكير النقدي، وحل المشكلات، والابتكار، الإبداع، والمبادرة والتواصل، والعمل بروح الفريق.

حجازى: مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا ستكون النقطة المضيئة فى التعليم

وقدمت "عائشة بو" عرضًا تقديمًا استعرضت خلاله خبراتها وتاريخها العلمي والمهني، مشيرة إلى أنها حاصلة على درجة البكالوريوس في هندسة الطيران والماجستير في الهندسة، وحصلت على درجة الدكتوراه في هندسة أنظمة الفضاء من جامعة ميشيغان، كما أنها عضو في المجلس الاستشاري لصناعة الطيران في الجامعة.

وتابعت قائلة إنه بفضل عملها في وكالة ناسا، حققت مجموعة من الإنجازات المتعلقة باستكشاف الفضاء، ومن المقرر في عام 2024 أن تصبح جزءًا من أول طاقم رحلة فضائية على الإطلاق يتكون بالكامل من نساء أمريكيات من أصل أفريقي.

ووجهت "عائشة بو " رسالة لطالبات مدرسة STEM بالمعادي بأن يواصلن تفوقهن وأن يؤمنّ بقدراتهن وألا يضعن سقفًا لطموحاتهن، لأنهن سيصنعن الفارق والتغيير في المستقبل ليس لوطنهن فقط بل للعالم أجمع.

كما قدمت طالبات المدرسة عرضًا تقديميًا حول مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM يتضمن رؤية واهتمام وزارة التربية والتعليم بهذه النوعية من المدارس والتوسع في أعدادها على مستوى الجمهورية، وتوفير كل وسائل الدعم للتعلم وممارسة الأنشطة المصاحبة للمناهج الدراسية وتزويدهن بالمهارات الحياتية اللازمة للنجاح في جميع جوانب تعليمهن وحياتهن المهنية، مما يمكنهن من المساهمة في حل المشكلات في مجتمعاتهن.

مدرسة المتفوقات في العلوم والتكنولوجيا STEM رائدة الفضاء الأمريكية مدارس المتفوقين stem العلمي والمهني المناهج المتطورة فى العلوم والتكنولوجيا والرياضيات روح الفريق

مواد متعلقة

رضا حجازى: القيادة السياسية تضع إصلاح المنظومة التعليمية على رأس أولوياتها

"التعليم": 3 اختبارات شهرية لتقييم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي

"التعليم" تحدد أساليب تقييم الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي

انطلاق الملتقى الثالث لضمان جودة واعتماد التعليم الأزهري

"التعليم": إتاحة فرصة تقديم التماس بالمديريات للمعلمين الذين لم يجتازوا الاختبارات

لائحة الانضباط المدرسي لعام 2023 pdf

مصدر بـ"التعليم": استكمال إعلان أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم اليوم

"التعليم" تواصل تطعيم طلاب المدارس ضد مرض الالتهاب السحائى

الأكثر قراءة

الحركة المدنية الديمقراطية تشيد بقرارات الدولة فى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى

وصول مساعدات وأدوية من الأردن إلى شمال سيناء تمهيدًا لدخولها غزة (صور)

الرئيس السيسى يتصدر الترند.. ومطار العريش "ممر إنقاذ" أشقائنا فى غزة

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

"نباح كلب" يتسبب فى وفاة شاب وإصابة والده وعمه فى الصف

"النقد الدولى": مصر حققت تقدمًا جيدًا فى أوقات صعبة للغاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى