فى أول تطبيق لمواجهة حرق القرآن.. إدانة شاب سويدى بـ"خطاب كراهية"

شهدت السويد للمرة الأولى إدانة بخطاب الكراهية بناء على تهمة مرتبطة بحرق القرآن بحق شاب يبلغ 27 عامًا.

ويأتي الحكم بعد سلسلة من هذه الأفعال التي تسببت في غضب عارم بالعالم الإسلامي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

كما أثارت هذه الأفعال نقاشًا بشأن الخيارات القانونية لمنع الأشخاص من تدنيس القرآن على الملأ.

وخلصت محكمة المقاطعة في لينكوبينج إلى أنه في حين أن فعل حرق القرآن في حد ذاته غير قانوني، ولكن الشاب المدان كان يحاول تهديد المسلمين عندما نشر مقطع فيديو لنفسه وهو يحرق القرآن.

وأدين الشاب اليوم الخميس بـ"التحريض" ضد مجموعة عرقية أو قومية، وصدر بحقه حكم بالسجن مع وقف التنفيذ، ما يعني إخضاعه لفترة مراقبة تستمر عامين يواجه خلالها عقوبة مختلفة في حال حكم عليه مجددًا.