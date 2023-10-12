الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فى أول تطبيق لمواجهة حرق القرآن.. إدانة شاب سويدى بـ"خطاب كراهية"

حرق القرآن
حرق القرآن

شهدت السويد للمرة الأولى إدانة بخطاب الكراهية بناء على تهمة مرتبطة بحرق القرآن بحق شاب يبلغ 27 عامًا.

ويأتي الحكم بعد سلسلة من هذه الأفعال التي تسببت في غضب عارم بالعالم الإسلامي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

كما أثارت هذه الأفعال نقاشًا بشأن الخيارات القانونية لمنع الأشخاص من تدنيس القرآن على الملأ.

وخلصت محكمة المقاطعة في لينكوبينج إلى أنه في حين أن فعل حرق القرآن في حد ذاته غير قانوني، ولكن الشاب المدان كان يحاول تهديد المسلمين عندما نشر مقطع فيديو لنفسه وهو يحرق القرآن.

وأدين الشاب اليوم الخميس بـ"التحريض" ضد مجموعة عرقية أو قومية، وصدر بحقه حكم بالسجن مع وقف التنفيذ، ما يعني إخضاعه لفترة مراقبة تستمر عامين يواجه خلالها عقوبة مختلفة في حال حكم عليه مجددًا.

السويد خطاب الكراهية حرق القران تدنيس القرآن لينكوبينج

مواد متعلقة

1881 دولارًا للأونصة.. الذهب يقفز عالميًا إلى أعلى مستوى فى أسبوعين

عاجل.. الشرطة الفرنسية تفرق مظاهرة داعمة لفلسطين وتحظر مظاهرتين اليوم الخميس

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقطع الكهرباء عن الأسرى الفلسطينيين لعزلهم عن العالم الخارجى

الجيش الأمريكى يبحث عن سلاح ردع للطائرات المسيرة

عاجل.. مجلس الأمن سيجتمع الجمعة لمناقشة الصراع بين إسرائيل وغزة

عاجل.. الخدمات الصحية فى مرحلة حرجة.. وضع صحى مأساوى فى غزة

بايدن: نسعى لإعادة الأمريكيين المعرضين للخطر فى إسرائيل

العاهل الأردني: المدنيون الأبرياء يجب ألا يدفعوا ثمن الصراع فى غزة

الأكثر قراءة

الحركة المدنية الديمقراطية تشيد بقرارات الدولة فى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى

وصول مساعدات وأدوية من الأردن إلى شمال سيناء تمهيدًا لدخولها غزة (صور)

الرئيس السيسى يتصدر الترند.. ومطار العريش "ممر إنقاذ" أشقائنا فى غزة

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

"نباح كلب" يتسبب فى وفاة شاب وإصابة والده وعمه فى الصف

"النقد الدولى": مصر حققت تقدمًا جيدًا فى أوقات صعبة للغاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى