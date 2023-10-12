مشاركة الشباب الفاعلة في الانتخابات.. ندوة بـ"إعلام الداخلة" بالوادي الجديد

واصل مركز إعلام الداخلة بالوادي الجديد، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، تنفيذ فعاليات حملة استحقاق الانتخابات الرئاسية المقبلة التي أطلقتها الهيئة تحت شعار "صوتك مستقبلك.. إنزل وشارك"، من خلال تنفيذ ندوة تثقيفية اليوم، بمدرسة مركز بلاط الثانوية الزراعية تحت عنوان: "الشباب ودوره الفاعل نحو المشاركة في الانتخابات الرئاسية "، تفعيلًا لتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيي.

حاضر في الندوة الدكتور حمودة عبدالواحد، رئيس قسم علم النفس بكلية التربية بجامعة الوادي الجديد، وفي حضور لفيف من طلاب المدرسة وأعضاء هيئة التدريس، وقيادات تنفيذية وشعبية من مركز ومدينة بلاط.

وأكد الدكتور حمودة عبدالواحد، رئيس قسم علم النفس بكلية التربية بجامعة الوادي الجديد، أن مصر أمام استحقاق مهم للغاية يتمثل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشددًا على دور الفئات كافة في هذا الاستحقاق، لاسيما الشباب باعتباره الشريحة الأكبر والأكثر تأثيرا في المجتمع.

ووجّه عبدالواحد كلامه للشباب: "أنتم أيها الشباب رجال المستقبل فانظروا للأمام وللمستقبل، واعلموا أن المشاركة السياسية الفاعلة لاسيما خلال الاستحقاق المقبل، ستكمل بناء مصر الجديدة وسينظر إلينا الآخرون بالمزيد من الاحترام".

دور الشباب في الاستحقاقات الانتخابية

وقال عبدالواحد، إن دور الشباب في الاستحقاقات الانتخابية لا يقتصر على المشاركة الشخصية الفاعلة للشاب وإنما يجب أن يمتد ليشمل تحفيز الأسرة على المشاركة وتوعية وتحفيز الآخرين أيضًا وتعريفهم بأهمية هذا الواجب الوطني.

وطالب المحاضر، الشباب، بالتحلي بالثقافة الانتخابية من خلال الاطلاع على جدول الانتخابات ومعرفة الدائرة الانتخابية والقدرة على تقييم البرامج الانتخابية.

واختتمت الندوة بنقاش موسع مع الحضور من الطلاب حول اختيار المرشح الأنسب والإجراءات الانتخابية.