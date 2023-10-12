الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اجتماع طارئ للشبكة العربية لمؤسسات حقوق الإنسان لدعم حقوق الشعب الفلسطينى

السفيرة مشيرة خطاب
السفيرة مشيرة خطاب

عقدت الجمعية العمومية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعًا طارئًا، للاتفاق على خطة عمل لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وأعلنت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة ضد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، ومطالبة إسرائيل كسلطة احتلال بتحمل مسئوليتها في الوقف الفوري للمجازر بحق المدنيين في غزة، والوفاء بحقوق الشعب الفلسطيني بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، وضمان تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان. 

وطالبت سلطة الاحتلال بالالتزام بالإنفاذ الفوري للحقوق، التي يكفلها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وأحكام تلك الاتفاقيات التي انتهكتها إسرائيل بعدوانها القمعي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

مخططات التهجير القسري والنزوح الجماعي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية 

وناشدت السفيرة مشيرة خطاب، الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان، بعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالبت مختلف مؤسسات الأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن بتحمل مسئولياتها، لضمان إيصال المساعدات الإغاثية إلى غزة، وحماية أرواح المدنيين ومنع تفاقم الأزمة.

وقد أشاد ممثلو المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، الذين ساندوا مقترحات رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بدور مصر المشرف لمساندة الشعب الفلسطيني، مؤكدين على دور مصر في دعم القضية الفلسطينية وإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتمسك بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، رافضين مخططات التهجير القسري والنزوح الجماعي، والتي تهدف إلى تصفية وتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها.

حقوق الانسان الشعب الفلسطيني مشيرة خطاب المجلس القومى قطاع غزة العدوان الإسرائيلى القضية الفلسطينية

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