الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رائدة فضاء أمريكية للدستور: رحلات الفضاء باتت للجميع

رائدة الفضاء الأمريكية
رائدة الفضاء الأمريكية عائشة بو

 قالت عالمة الفضاء الأمريكية “عائشة بو ” المديرة التنفيذية لمبادرة STEMBord، في تصريحات خاصة للدستور خلال زيارتها للسفارة الأمريكية بالقاهرة: سافرت إلى الفضاء على متن مركبة مع  شركة بلو أوريجن التي أسسها جيف بيزوس، كنت متحمسة للغاية للذهاب للفضاء على متن مركبة بلو اوريجون، وشعرت أنني محظوظة للغاية، وعندما ذهبت للمدارس التي تعلم فنون وقوانين  الطيران رأيت أن الناس كانوا رواد فضاء، لكنني لم أتوقع أن أكون رائدة فضاء مثلهم،مؤكدة: كان الانضمام إلى فيلق رواد الفضاء التابع لناسا ولا يزال شيئًا مميزًا.

 المخاوف من الذهاب للفضاء

وحول المخاوف من الذهاب للفضاء قالت: أرحب بالتغيير وبالانزعاج الذي يأتي معه، في كل عام أقوم بإعداد قائمة وأقرر ما أريد أن أكون عليه في ذلك العام، سأكون رائد فضاء وهكذا.

 وتابعت:  قبل 15 عامًا، كانت أعتقد أن رحلات الفضاء ستكون حكرًا على بعض الناس ولم أتوقع أنها ستكون شائعة في المستقبل مثل الان.

مكانة المرأة في علوم الفضاء 

واستطردت: الآن هناك كثير من المساحات تشغلها النساء ولكن البعض يلعبن دور مقدمي الرعاية في الأسرة، أليس كذلك؟ يتسوقن لأزواجهم، يتسوقن لأبنائهم أو بناتهن، يفكرن في كل هذه الأشياء بشكل يومي وهناك منظمات تظهر أن النساء يشغلن مناصب قيادية في المنظمات، وفي مؤسستي
 لدى فريق قيادة متوازن إلى حد ما، نحن ما يقرب من 50-50 رجلًا وامرأة،لدينا منظور الذكور ولدينا منظور الإناث وعندما يجتمعون معًا أحصل على منظور الشخص بأكمله.

ودعت رائدة الفضاء الأمريكية، النساء حول العالم إلى بذل الجهود من أجل تحقيق أحلامهمن حتى لو اعتقدن أنها مستحيلة.
 

رائدة الفضاء الأمريكية عائشة بو
رائدة الفضاء الأمريكية عائشة بو
رائدة الفضاء الأمريكية عائشة بو
رائدة الفضاء الأمريكية عائشة بو
رائدة الفضاء الأمريكية عائشة بو
رائدة الفضاء الأمريكية عائشة بو
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