لليوم السادس.. طائرات الاحتلال تقصف منازل غزة واستشهاد 15 فلسطينيًا

أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية” بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت المنازل لليوم السادس على التوالي بصواريخ شديدة الانفجار.

قصف غزة لليوم السادس على التوالي بصواريخ شديدة الانفجار

وقال بشير جبر، موفد فضائية “القاهرة الإخبارية” من غزة، الخميس، إن طائرات الاحتلال قصفت منذ قليل منزلاً لعائلة المطوق في شارع النزهة بمنطقة جباليا البلد شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد 15 فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح مختلفة، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة في المنازل المحيطة.

وأضاف أن زوارق الاحتلال أيضًا تقصف بعض المنازل في قطاع غزة؛ حيث يحمل الصاروخ الواحد بقرابة طن من المتفجرات الذي يستطيع تدمير منزل مكون من 6 طوابق بشكل كامل وتسويته بالأرض.

وأشار إلى أن صواريخ الاحتلال تكفي لتدمير منزل مكون من 6 طوابق بشكل كامل وتوسيته بالأرض، فيما يقوم الاحتلال باستهداف المنزل الواحد بـ3 أو 4 صواريخ ما يتسبب ذلك في دمار واسع في أحياء غزة ليطال الضرر شارعا بأكمله، خاصة أن مباني قطاع غزة متلاصقة ببعضها البعض وعندما يقوم الاحتلال بقصف منزل واحد يتضرر منزلان آخران في محيطه على الأقل.

ووفقًا لآخر الإحصائيات الرسمية في فلسطين، فقد أفادت بارتقاء 1200 شهيد وإصابة 5600 شخص جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل والمتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة منذ السبت الماضي.