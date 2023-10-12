الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لليوم السادس.. طائرات الاحتلال تقصف منازل غزة واستشهاد 15 فلسطينيًا

طائرات الاحتلال
طائرات الاحتلال

أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية” بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت المنازل لليوم السادس على التوالي بصواريخ شديدة الانفجار.

قصف غزة لليوم السادس على التوالي بصواريخ شديدة الانفجار

وقال بشير جبر، موفد فضائية “القاهرة الإخبارية” من غزة، الخميس، إن طائرات الاحتلال قصفت منذ قليل منزلاً لعائلة المطوق في شارع النزهة بمنطقة جباليا البلد شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد 15 فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح مختلفة، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة في المنازل المحيطة.

وأضاف أن زوارق الاحتلال أيضًا تقصف بعض المنازل في قطاع غزة؛ حيث يحمل الصاروخ الواحد بقرابة طن من المتفجرات الذي يستطيع تدمير منزل مكون من 6 طوابق بشكل كامل وتسويته بالأرض.

وأشار إلى أن صواريخ الاحتلال تكفي لتدمير منزل مكون من 6 طوابق بشكل كامل وتوسيته بالأرض، فيما يقوم الاحتلال باستهداف المنزل الواحد بـ3 أو 4 صواريخ ما يتسبب ذلك في دمار واسع في أحياء غزة ليطال الضرر شارعا بأكمله، خاصة أن مباني قطاع غزة متلاصقة ببعضها البعض وعندما يقوم الاحتلال بقصف منزل واحد يتضرر منزلان آخران في محيطه على الأقل.

ووفقًا لآخر الإحصائيات الرسمية في فلسطين، فقد أفادت بارتقاء 1200 شهيد وإصابة 5600 شخص جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل والمتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة منذ السبت الماضي.

الطائرات الحربية للاحتلال الاسرائيلي القطاع زوارق الاحتلال الاحتلال أحياء غزة

مواد متعلقة

البرازيل تدعو إلى اجتماع لمجلس الأمن الدولى لبحث العدوان على غزة

حماس: لن نناقش تبادل الرهائن إلا عندما ينتهى العدوان الإسرائيلى

الأكثر قراءة

"الوطنية للانتخابات" تواصل تلقى طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية

حقيقة انتقال ميسي من إنتر ميامي إلى الدوري السعودي على سبيل الإعارة

كعادتها.. مصر تحاول استعادة الهدوء بين فلسطين وإسرائيل

الأردن يرسل أولى المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة

تحقيقات النيابة مع 4 متهمين بسرقة أموال شركة بمدينة نصر: قيدوا المجنى عليها

تُطبق من السبت.. أبرز المعلومات عن "مبادرة خفض الأسعار"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى

جبهة جديدة أم إلهاء.. هل سيدخل حزب الله على خط الحرب مع إسرائيل؟