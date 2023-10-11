الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد أبوبكر: قناة السويس الجديدة أضافت مليارات الدولارات لدخل الهيئة

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

قال الإعلامي خالد أبوبكر إنه عمل مستشارًا قانونيًا للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مؤكدًا أن الهيئة عظيمة والعمل بها يشبه العمل العسكري وكل شيء مُنضبط تمامًا.

وأضاف أبوبكر، خلال تقديم برنامج "كل يوم" المُذاع على قناة "ON": "كنت أتساءل هل تحقق قناة السويس الجديدة كل هذه الإيرادات الكبيرة؟، والفريق أسامة ربيع قال لي تجول داخل الإدارات المتعددة للهيئة لكي تجيب لنفسك على هذا السؤال".

وتابع: "روحت وشوفت الإحصاءات قبل وبعد إنشاء قناة السويس الجديدة ورأيت أن قناة السويس الجديدة نجحت في إضافة مليارات الدولارات لدخل هيئة قناة السويس".

وتحدث الإعلامي خالد أبوبكر عن طريقة تناول الإعلام هذا الأمر، مؤكدًا أن إعلاميين كبارًا لم يقرأوا شيئًا عن قناة السويس الجديدة.

وواصل: "كنت أجرى مداخلات مع الإعلاميين والهيئة كانت في حتة تانية خالص والأمر بالنسبة لي كان في منتهى الذهول"، مشيرًا إلى أن العاملين بهيئة قناة السويس يتأثرون بما يُقال عن الهيئة.

قناة السويس الجديدة خالد أبو بكر هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع برنامج كل يوم كل يوم كل يوم مع خالد أبو بكر

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