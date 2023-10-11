الباز: الإعلام انهار فى 2011 والفترة الماضية شهدت محاولات لترميمه

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إننا بحاجة إلى أن نبني على ما تحقق على الأرض الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الإعلام استكمل البنية التحتية للإعلام المصري، وتمت إعادته وترميمه بعد انهياره في 2011.

وأضاف خلال حديثه في الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب لمناقشة "كيف لعبت الصحافة والتليفزيون والراديو دورًا مؤثرًا في نصر أكتوبر؟": "محتاجين مجموعة تكتيكات نشتغل بيها، والمسألة مش مسألة سرعة نشر الخبر، لكن نشر الرواية المصرية طول الوقت".

وتابع: "إذا لم أروِ الحكاية بتاعتي في توقيت مناسب أنا عليا أواجه الروايات الأخرى وأرد عليها كمان، وإن شاء الله نصل لهذه المرحلة".

وواصل: "زي ما الدولة انهارت في 2011، الإعلام أيضًا انهار، والآن الإعلام استعاد مرة أخرى مكانته وإن شاء الله نبني على ما جرى".