الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: الإعلام انهار فى 2011 والفترة الماضية شهدت محاولات لترميمه

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إننا بحاجة إلى أن نبني على ما تحقق على الأرض الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الإعلام استكمل البنية التحتية للإعلام المصري، وتمت إعادته وترميمه بعد انهياره في 2011.

وأضاف خلال حديثه في الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب لمناقشة "كيف لعبت الصحافة والتليفزيون والراديو دورًا مؤثرًا في نصر أكتوبر؟": "محتاجين مجموعة تكتيكات نشتغل بيها، والمسألة مش مسألة سرعة نشر الخبر، لكن نشر الرواية المصرية طول الوقت".

وتابع: "إذا لم أروِ الحكاية بتاعتي في توقيت مناسب أنا عليا أواجه الروايات الأخرى وأرد عليها كمان، وإن شاء الله نصل لهذه المرحلة".

وواصل: "زي ما الدولة انهارت في 2011، الإعلام أيضًا انهار، والآن الإعلام استعاد مرة أخرى مكانته وإن شاء الله نبني على ما جرى".

الباز: الإعلام لعب دورًا مهمًا في خطة الخداع الاستراتيجي قبل حرب أكتوبر

محمد الباز تنسيقية شباب الأحزاب نصر أكتوبر الاعلام

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