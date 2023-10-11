الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: "لو السوشيال ميديا كانت موجودة فى أكتوبر 1973 هتكون داعمة للدولة"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن السوشيال ميديا لو كانت موجودة أيام حرب أكتوبر 1973، كانت ستكون داعمة للجيش المصري.

وأضاف، خلال حديثه في الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب لمناقشة "كيف لعبت الصحافة والتليفزيون والراديو دورًا مؤثرًا في نصر أكتوبر؟"، أن حالة الإعلام والصحافة دائمًا ترتبط بحيوية البلد، فعندما تكون هناك نهضة في البلد، الإعلام ينهض أيضًا، وعندما يتراجع البلد يكون الإعلام متراجعًا أيضًا، لكن هذه القاعدة تم تحطيمها في مصر، لأن الإعلام نهض بشكل كبير جدًا بعد نكسة 1967. 

ولفت إلى أن الإعلام المصري فقد جزءًا كبيرًا من مصداقيته بعد النكسة، لأن الشعب اعتبر الإعلام مصدر تضليل، لكن هذه المصداقية تم ترميمها في أكتوبر.

وتابع: "بيان العبور اللي بنسمعه في الراديو، كان البيان السابع وتمت إذاعته الساعة 4.15 مساء، وكان قبل هذا البيان 6 بيانات أخرى، تتحدث أننا نتراجع وأن قواتنا تتعرض لضرب، وهذا كان جزءًا أساسيًا من خطة الخداع الاستراتيجي".

وأشار إلى أننا نتعامل مع أكتوبر بشكل احتفائي، فنقوم بطرح أغاني وأفلام تتحدث عن الانتصار العظيم، وأنتجنا 11 فيلمًا عن الانتصار.

الباز: الإعلام لعب دورًا مهمًا في خطة الخداع الاستراتيجي قبل حرب أكتوبر

محمد الباز تنسيقية شباب الأحزاب نصر أكتوبر الراديو

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