عزت إبراهيم: إسرائيل ماضية بخططها لعملية الاجتياح البرى خلال يومين على الأكثر

قال الدكتور عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي وعضو هيئة الاستشاريين بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن إسرائيل ماضية في خططها لعملية الاجتياح البري خلال يومين على الأكثر.

وأضاف خلال لقائه برنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن حكومة الحرب الإسرائيلية هدفها عدم تحمل نتنياهو مسئولية الحرب طويلة وحده، وأيضًا مقدمة لمخططات احتلال قطاع غزة لفترة زمنية طويلة، وتدمير البنية التحتية للقطاع وخطة التهجير التي حذرت منها مصر.

مجلس الأمن اجتمع اجتماعًا باهتًا لم يخرج بشىء

وتابع أن مجلس الأمن اجتمع اجتماعًا باهتًا لم يخرج بشيء، الحسنة الوحيدة أن هناك أطرافًا رفضت اتهام حماس وحدها بإشعال الأزمة، وهناك أطرافًا دولية على اتصال بمصر لبدء عمليات الإغاثة وإرسال المعونات.