الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير العدل الفلسطيني: انتهاكات الاحتلال تمثل تهديدا للأمن والسلم في العالم أجمع

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

عبر الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، عن غضبة الشديد من تواصل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على أراضي قطاع غزة والضفة الغربية، معلقًا: “يمثل تهديدا للأمن والسلم في العالم أجمع وتهدد الأمن القومي العربي".

انتهاك المواثيق الدولية بمنع الإمدادات الغذائية عن القطاع 

وقال خلال تصريحات خاصة لفضائية "القاهرة الفضائية"، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك المواثيق الدولية بمنع الإمدادات الغذائية عن قطاع غزة، والحكومة الإسرائيلية الحالية أكثر عنصرية متطرفة تواصل ارتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب وزير العدل الفلسطيني الأمين العام للأمم المتحدة بعقد جلسة لمجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالبًا الدول الأطراف في اتفاقية جنيف بعقد جلسة طارئة لإلزام إسرائيل احترام بنود الاتفاقية وتنفيذ القانون الدولي.

قطاع غزة غزة الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل الأمن القومي العربي الضفة الغربية الشعب الفلسطيني القانون الدولي

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