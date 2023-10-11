وزير العدل الفلسطيني: انتهاكات الاحتلال تمثل تهديدا للأمن والسلم في العالم أجمع

عبر الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، عن غضبة الشديد من تواصل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على أراضي قطاع غزة والضفة الغربية، معلقًا: “يمثل تهديدا للأمن والسلم في العالم أجمع وتهدد الأمن القومي العربي".

انتهاك المواثيق الدولية بمنع الإمدادات الغذائية عن القطاع

وقال خلال تصريحات خاصة لفضائية "القاهرة الفضائية"، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك المواثيق الدولية بمنع الإمدادات الغذائية عن قطاع غزة، والحكومة الإسرائيلية الحالية أكثر عنصرية متطرفة تواصل ارتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب وزير العدل الفلسطيني الأمين العام للأمم المتحدة بعقد جلسة لمجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالبًا الدول الأطراف في اتفاقية جنيف بعقد جلسة طارئة لإلزام إسرائيل احترام بنود الاتفاقية وتنفيذ القانون الدولي.