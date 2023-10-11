الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الطاهرى" يشكر كتيبة "القاهرة الإخبارية": نقترب من إتمام العام الأول بنجاح كبير

احمد الطاهري
احمد الطاهري

أعرب الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن فخره وسعادته لاقتراب قناة "القاهرة الإخبارية" من إكمال عامها الأول في سماء الفضائيات. 

وقال "الطاهري"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نهاية أكتوبر تكمل القاهرة الإخبارية AlQahera News عامها الأول حينها كان الإعلان أننا ننطلق بـ٤٠٪؜ من قدرات القناة، والمستهدف أن نصل إلى ٦٠ أو ٧٠٪؜ عند إتمام عام وقد كان".

وتابع: "اسأل الله أن يتحقق الحلم الأكبر خلال عام ٢٠٢٤، ويكتمل البناء محققًا العلامة الكاملة.. المدهش هو الكادر البشري المصري أنه مكون رئيسي في تركيبة هذا الإصدار من حديثي التخرج أصبحوا في غمضة عين أسطوات أصحاب رؤية وجلد وصبر وقدرة على التعامل بفكر وأفكار مختلفة انصهرت مع مجلس استشاري يضم أفاضل من أكابر المهنة.. الحمد لله.. وشكرا لكل من انتقد حبا لكي يدفعنا للأفضل.. شكرا لكل من انتقد حقدا لكي تظل اليقظة حاضرة على الدوام". 

ووجه كل الشكر للداعمين للقناة وكوادرها قائلاً: شكرا لكل من دعمنا، نعدكم بأن نظل عند حسن الظن المهني والوطني، وأن نطور ونتعلم ونتميز بدعمكم.. شكرا أبطال القاهرة الإخبارية شرفتوا المتحدة الكيان الذي نتشرف بالانتماء إليه شرفتوا كل الإعلام المصري.. القاهرة الإخبارية". 

انطلاق قناة القاهرة الاخبارية

انطلقت قناة القاهرة الإخبارية في 30 أكتوبر من عام 2022، واستطاعت القناة تحقيق إنجازات كبيرة في نقل الأحداث المحلية والعالمية، في ظل التزام كامل بالحيادية والشفافية ليصبح كيان "القاهرة الإخبارية" من أهم القنوات الناقلة للأحداث في العالم بأثره؛ من خلال شبكة مراسلين ومذيعيين محترفين في نقل الأخبار لحظة بلحظة. 

أحمد الطاهري احمد الطاهري القاهرة الإخبارية العام الأول للقاهرة الاخبارية قناة القاهرة الإخبارية الاحتفال بمرور عام على انطلاق القاهرة الاخبارية

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