الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة سائق سرق مصوغات ذهبية بالإكراه في الوراق للجنايات

متهم
متهم

أحالت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، سائق تاكسى إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بالاستيلاء على حقيبة خاصة بسيدة تحتوى على مبلغ مالى ومصوغات ذهبية فى الوراق .

اعترف المتهم أنه وصل سيدة بحوزتها عدة حقائب، وعقب انصرافه عثر على حقيبة صغيرة تحتوى على مبلغ مالى فئة الدولار، ومصوغات ذهبية خاصة بالسيدة، فاستولى عليها مضيفًا أنه أنفق جزء من النقود، وأعطى المصوغات الذهبية لزوجته.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض سيدة للسرقة بالوراق، وذكرت مقدمة البلاغ أنها تركت حقيبة سهوا بسيارة تاكسي كانت تستقلها، تحتوى على مبلغ مالي فئة الدولار، ومصوغات ذهبية واستولى عليها السائق.

بإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية سائق التاكسى، وبمواجهته اعترف بالاستيلاء على الحقيبة، وإنفاق جزء من النقود، وتم ضبط المصوغات الذهبية بحوزة زوجته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

حقيبة الوراق مصوغات ذهبية حقيبة صغيرة

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