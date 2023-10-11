مواطن: حكمة الرئيس السيسي أعادت لمصر استقرارها خلال العقد الأخير (فيديو)

أكد أحد المواطنين على دعمه لترشح السيد عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “عشنا على مدار الـ10 سنوات الماضية، في رخاء واستقرار، بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وحسن إدارته لإمكانيات الدولة المصرية”.

وأضاف: “أنا في العقد الخامس من العمر، وعلى مدار تلك السنوات عاصرت رؤساء وأحداث كثيرة، ولم تشهد البلاد طوال تلك الفترة طفرة حقيقية إلا مع وصول الرئيس السيسي للحكم”.

وأكمل: “السيسي نجح في إنشاء مشروعات يصعب حصرها، وذلك رغم قسوة الظروف والتحديات التي نعيشها”.

تلقي طلبات الترشح وفحص الأوراق

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها مستمرة في تلقي طلبات راغبي الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، يوميًا اعتبارًا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير (السبت) الموافق 14 أكتوبر الجاري والذي ينتهي فيه عمل لجنة تلقي طلبات الترشح في تمام الثانية ظهرًا.

الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي تستقبل حزب الغد

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرسمي بمحافظة القاهرة اليوم الثلاثاء، وفدًا من حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى.

استقبل الوفد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي ومستشارها القانوني، مرحبًا بتشريفهم بمقر الحملة.

وتابع فوزي موجهًا الشكر والتقدير لدور حزب الغد بالمشاركة الفعّالة في دعم المرشح، ودور الحزب في مناشدته للسيد عبدالفتاح السيسي الترشح، حيث عقدوا العديد من المؤتمرات لدعم وتأييد المرشح، مؤكدًا على مبدأ التشاركية الجماعية بين كافة أطياف الشعب المصري، مشيرًا إلى ضرورة توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم.

وفي نفس السياق، أكد وفد حزب الغد، على قيامهم بعدة مؤتمرات توعوية للتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية القادمة، وكذلك إبراز إنجازات المرشح الرئاسي على مدار الفترة الماضية.

وأشار وفد "الغد" إلى أن المرشح الرئاسي نجح في تحقيق التوازن بين التنمية والبنية التحتية والأمن الغذائي في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، مؤكدين أن الحزب يعمل على ابتكار وسائل جديدة لمساعدة الحملة الانتخابية في إظهار صورة مصر بالشكل الأمثل.