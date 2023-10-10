الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مستشفى سوهاج الجامعي تنجح في إنهاء 95%؜ من قوائم الانتظار

مستشفى سوهاج الجامعي
مستشفى سوهاج الجامعي

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن المستشفى الجامعي نجحت في إنهاء حالات قوائم الانتظار بنسبة إنجاز ٩٥٪؜، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الخاصة بإنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة، والتى تقدم جميع خدماتها بالمجان للمرضي، وذلك لتخفيف المعاناة علي غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

وقال "النعماني" منذ بدء المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار في يناير ٢٠١٩ وحتي اليوم تمكنت المستشفى الجامعي من اجراء ٦٨٧١ عملية جراحية وباقي ٣٣٤ حالة فقط بنسبة ٤،٦٢٪؜. حيث تم الانتهاء من عمليات زراعة الكلى بنسبة ۱۰۰٪، تليها القسطرة القلبية بنسبة ٩٨٫٢٤٪؜، ثم زراعة القوقعة ٩٨،١٤٪، بينما كانت نسبة الإنجاز بجراحة العظام ٨٠،١٦٪، تليها جراحة الأورام ۸۳،۹۲٪.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المستشفى الجامعي استطاعت الوصول إلى مستوى متقدم بالمقارنة مع باقى المستشفيات منذ بدء المبادرة، حيث تم إجراء العمليات الجراحية وإنهاء قوائم الانتظار وذلك في ٨ تخصصات طبية مختلفة وهي زراعة القوقعة، وجراحة العيون،  وجراحة العظام، وجراحة المخ والأعصاب، القسطرة القلبية، زراعة كلى، والقلب مفتوح، وجراحات الأورام.

وذكر الدكتور أحمد فتحي النحاس المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أنه تم تكثيف الجهود داخل المستشفي الجامعي للقضاء على قوائم الانتظار حيث أجرت المستشفى منذ انطلاق المبادرة في عام ٢٠١٩ وحتى نهاية عام ٢٠٢١ عدد ٤٦٠٩ عملية جراحية، بينما اجرت عدد ٢٢٦٢ عملية جراحية منذ بداية عام ٢٠٢٢ حتى الآن.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حسان النعماني كلية الطب البشري العمليات الجراحية للمستشفيات انطلاق المبادرة عملية جراحية

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