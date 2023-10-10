"الرياضة" تُنظم احتفالًا لليوم الوطني للأردن والإمارات

تُنظم وزارة الشباب والرياضة من الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، احتفالات اليوم الوطني للمشاركين من الدول العربية المشاركة بسفينة النيل للشباب العربي، التعاون مع جامعة الدول العربية، والاتحاد العربى للتطوع، في إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام ٢٠٢٣ عامًا للشباب العربي.

يُشارك بالسفينة 120 من شباب الوفود العربية من 13 دولة ( الأردن - الإمارات - تونس - الجزائر - جيبوتي - السعودية - الصومال - سلطنة عمان - فلسطين - لبنان - ليبيا - مصر - اليمن).

واحتفل اليوم شباب الوفد الأردنى للمملكة الأردنية الهاشمية، ووفد دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني لكل منهما، استعرضوا خلالها المواقع الجغرافية والتراثية والملابس والمأكولات وكل ما يعبر عن الدولتين من خلال فيديوهات توضيحية، بالإضافة إلى الزي الوطني ومجموعة من العروض الاستعراضية، والأماكن السياحية والعلاجية.

وفي سياق ذلك، أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة يسعدها دوماً أن تضع جميع إمكاناتها لأي عمل أو جهد يكون نتاجه نجاح أهداف مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب على مستوي الوطن العربي، وذلك في ضوء الدعم الكبير واللامحدود من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الشبابية والرياضية.

كما أشار الوزير إلى أن رؤية وزارة الشباب والرياضة خلال عام الشباب العربي هي المساهمة في ريادة مسارات التنمية في الوطن العربي وبناء مستقبل عربي مستدام، بهدف تمكين الشباب العربي وإعداد جيل من القيادات العربية الشابة قادرة على بناء مستقبل أفضل للوطن العربي، والاستماع إلى آراء الشباب العربي واحتياجاته والبناء على أولوياته، بجانب إعداد قيادات عربية شابة واعدة.



يذكر أنه تم إطلاق فعاليات السفينة بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وممثلى الاتحاد العربي للتطوع، وممثل الأمانة الفنية للمكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب، ورؤساء وفود الدول المشاركة.