الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حصول 48 مدرسة على شهادة الاعتماد والجودة فى كفرالشيخ

محافظ كفرالشيخ
محافظ كفرالشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، عن حصول 48 مدرسة من مدارس مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ بـ13 إدارة تعليمية، على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ليكون إجمالي المدارس التي حصلت على الاعتماد والجودة 133 مدرسة، كما تشهد 76 مدرسة هذا العام الدراسي، استعدادات للمتابعة لإجراء زيارات لها، للحصول على الاعتماد والجودة، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، وأحمد عطية البرشومى، مدير إدارة قياس الجودة بالمديرية، موجها الشكر لكل العاملين بالمدارس المعتمدة.

تعليم كفرالشيخ: اعتماد ٤٨ مدرسة 


وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، إجمالي عدد المدارس التي اعتمادها خلال خطة 2022-2023، 63 مدرسة معتمدة، منها 48 مدرسة تم اعتمادها حاليا، إضافة إلى 15 مدرسة سابقة، بالإضافة إلى 70 مدرسة من خطة 2021.2022.

وكشف محمد عبدالله عن عدد المدارس المعتمدة بكل إدارة تعليمية حتى تاريخه، إدارة شرق كفرالشيخ 45 مدرسة، وإدارة غرب كفرالشيخ 20 مدرسة، وإدارة سيدى غازى 9 مدارس، وإدارة الرياض 35 مدرسة، وإدارة قلين 47 مدرسة، وإدارة سيدى سالم 70 مدرسة، وإدارة دسوق 24 مدرسة، وإدارة فوه 14 مدارس، وإدارة مطوبس 17 مدرسة، وإدارة بيلا 30 مدرسة، وإدارة الحامول 16 مدرسة، وإدارة بلطيم 25 مدرسة، وإدارة برج البرلس 8 مدارس.

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يذكر أن مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ تستهدف إرساء منظومة الجودة بجميع مدارس محافظة كفرالشيخ وفقا للقرار الوزارى 137 لعام 2012 من خلال تكليف منسق للجودة بكل مدرسة وتدريبه من قبل إدارة قياس الجودة، وتشكيل فرق للجودة بجميع المدارس تكون مهمتها التقييم المؤسسي للوقوف على نقاط القوة، لتدعيمها ونقاط الضعف لمعالجتها من خلال خطط التحسين بجميع المدارس وفقا لمعايير الاعتماد التي تطبقها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وصولا لتقدم 10% من جميع المؤسسات سنويا تطبيقا للقرار الوزاري 122 لعام 2016، تحقيقا للخطة الاستراتيجية للتعليم ورؤية مصر 2030 فى مجال جودة التعليم. كما تستعد مديرية كفرالشيخ لزيارة 76 مدرسة خلال العام الحالى 2023/2024 لاعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

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