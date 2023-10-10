رسميًا.. فاركو يقرر فسخ التعاقد مع المدرب البرتغالى برونو روماو

قرر مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عزالدين ياشار حلمي، إنهاء التعاقد بالتراضي مع المدير الفني البرتغالي للفريق الأول لكرة القدم برونو روماو.

وتوجه نادي فاركو بالشكر للمدرب البرتغالي على الفترة التي قضاها مع الفريق البرتقالي منذ توليه المسئولية بنهاية الموسم الماضي.

ويحتل فاركو المركز الـ17 ببطولة الدوري الممتاز بعد مرور 3 جوالات برصيد نقطة واحدة، من تعادل وهزيمتين.

واستهل فاركو مشواره في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023/2024) بالهزيمة أمام مودرن فيوتشر بنتيجة 2/0، ثم المصري البورسعيدي بهدف نظيف، وأخيرا التعادل الإيجابي مع سيراميكا كليوباترا في الجولة الماضية بنتيجة 2/2.

إقالة برونو روماو

من جانب آخر، تشهد مسابقة الدوري الممتاز حاليا فترة توقف دولي بسبب ارتباط المنتخب الوطني الأول بمواجهتي زامبيا والجزائر وديا يومي 12 و16 أكتوبر الجاري في معسكر الفراعنة المغلق المقام بمدينة أبوظبي الرياضية.

ومن المقرر أن تعود دوران العجلة مجددا للمسابقة المحلية يوم 20 أكتوبر الجاري بإقامة مباريات الجولة الرابعة.

مواعيد مباريات الجولة الرابعة

الجمعة 20 أكتوبر 2023

المصري البورسعيدي & طلائع الجيش.. الرابعة عصرا (استاد برج العرب بالإسكندرية).

سيراميكا كليوباترا & الداخلية.. الرابعة عصرا أيضا (استاد الجبل الأخضر).

السبت 21 أكتوبر 2023

بلدية المحلة & الاتحاد السكندري.. الرابعة عصرا (استاد غزل المحلة).

الزمالك & سموحة.. السابعة مساء (استاد القاهرة الدولي).

إنبي & البنك الأهلي.. السابعة مساء (استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس).

الأحد 22 أكتوبر 2023

المقاولون العرب & زد.. الرابعة عصرا (استاد الجبل الأخضر).

الإسماعيلي & فاركو.. السابعة مساء (استاد الإسماعيلية).

مودرن فيوتشر & بيراميدز.. السابعة مساء (استاد القاهرة الدولي).

بينما تم تأجيل مواجهة الجونة مع الأهلي على ملعب خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر لآجل غير مسمى لارتباط المارد الأحمر بمواجهة سيمبا التنزاني في بطولة السوبر "ليج" (الدوري الإفريقي) في نسخته الأولى.