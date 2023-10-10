الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط نصاب جمع 1.7 مليون جنيه من 10 مواطنين "لاستثمارها فى المحمول"

نصاب
نصاب

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج في القبض على تاجر؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

جهود قطاع أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب خلال 24 ساعة

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 10 مواطنين، يقيمون في محافظة سوهاج، بتضررهم من أحد الأشخاص، "له معلومات جنائية" ويقيم بسوهاج، لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بالفحص وإجراء التحريات تبين قيام المذكور بالاستيلاء على مبلغ (1،755،000 مليون جنيه) مـن المبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج النصب والاحتيال وزارة الداخلية جرائم الأموال العامة محافظة سوهاج

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