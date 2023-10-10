الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

7 قرارات هامة من محافظ الوادى الجديد باجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وجاءت أهم القرارات ما يلي:

_ حظر ووقف استخدام حظائر الماشية بأراضي الصندوق المؤجرة داخل الحيز العمراني، ومنح أرض أخرى بمقابل خارج الحيز، أو يتولى الصندوق بناء حظائر تراعي اشتراطات الأمن والسلامة؛ تفاديًا لخطر الحرائق.

_ تلتزم جميع مشروعات الاستثمار القادمة بتقديم خطة زمنية بالتنفيذ قبل استلام الأرض، وفي حال عدم الالتزام بها يتم سحب الأرض.

_ تكليف قطاع الري بإعداد خريطة بالإحداثيات للأماكن والمساحات المحظور حفر آبار بها.

_ التنسيق مع الري بشأن حفر الآبار بالأراضي التي تم استلامها، شرط أن تكون المساحات صغيرة (أقل من ٢٠٠ فدان)، أما المساحات الكبيرة يتم استبدالها خاصةً في بعض مناطق الخارجة وباريس.

_ مراجعة جميع مساحات مشروعات الاستثمار بنظام GPS؛ لحصر الزيادة أو النقص، ويتم البيع للمستثمر بالثمن في حال الزيادة، وتعويضه بالبدل في حال النقص.

_ بالنسبة لحالات طلب رد وإعادة الأراضي، يتم الموافقة على إعادة الأراضي للصندوق، مع سداد قيمة الأرض المستقطعة والمستردة عن الفترة الماضية.

_ إدراج جميع الأراضي التي لم تقم بسداد مستحقات الدولة ضمن التعديات، لاتخاذ إجراءات الإزالة والسحب.

جانب من الاجتماع
محافظ الوادي الجديد اجتماع صندوق استصلاح الأراضي حظائر الماشية مشروعات الاستثمار خطة زمنية

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