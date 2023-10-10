رئيس مؤسسة الدراسات الاستراتيجية: لأول مرة تعلن إسرائيل حالة الحرب منذ عام 1973

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، إنه لأول مرة تعلن إسرائيل حالة الحرب منذ عام 1973م.

وأضاف العميد سمير راغب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة cbc، أن ما قامت به فصائل المقاومة الفلسطينية بالوصول إلى عمق 40 كيلومتر داخل غلاف قطاع غزة لم يحدث في تلك المناطق من اشتباكات في تلك المناطق منذ عام 1948م.

أحداث غير مسبوقة

وأوضح أنه لأول مرة ترسل أمريكا قوات حاملة طائرات إلى الساحل الإسرائيلي من بعد الجسر الجوي في أكتوبر 1973م، مؤكدًا أن ما يحدث في النصف قرن الأخير غير مسبوق، كما أن قسوة الغارات الاسرائيلية هي الأكبر في تاريخ الجولات الذي تألمنا جميعا من الضحايا فيها، وبالتالي فإن ما تقوم به مصر الآن غير مسبوق أيضًا، كما أن النجاح الذي ستحققه مصر سيكون نجاح غير مسبوق.