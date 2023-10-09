الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير يوضح تفاصيل ارتفاع الصادرات الغذائية المصرية

الصادرات الغذائية
الصادرات الغذائية المصرية

كشف الخبير الصناعي كريم إسماعيل، عن تفاصيل ارتفاع  الصادرات الغذائية المصرية.

وقال خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الاثنين، إن صادرات مصر الغذائية للدول العربية في المرتبة الأولى، نتيجة للبنية التحتية لمصر التي عملت على بنائها خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن هناك 13% ارتفاعا في قيمة صادرات السلع الغذائية المصرية خلال أول 8 أشهر من 2023.

وأشار إلى أن هناك تصاعد للصادرات بشكل أسرع من المجمدات وسلاسل الإنتاج والنقل والصوب الزراعية التي عملتها الدولة، لافتًا إلى أن منتج الفراولة من أهم الصادرات.

وأكد أن مصر في أزمة كورونا كانت الدولة الوحيدة القادرة على تصدير منتجاتها لكل الدول العربية والأجنبية.

الصادرات الغذائية اكسترا نيوز كريم إسماعيل

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