محافظ بورسعيد يتابع سير الأعمال الإنشائية داخل مصنع إنتاج الغازات

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الموقف التنفيذي في إنشاء مصنع الغازات جنوب بورسعيد، والذي يقدم صناعة جديدة وهامة، ويوفر العديد من فرص العمل لأبناء بورسعيد.

وتفقد محافظ بورسعيد أقسام المصنع الجارى إنشاؤها، مستمعًا لشرح تفصيلي من مسئولي المصنع، حول نسب التنفيذ بأقسام المصنع والموعد المقرر للانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية.

وأشار إلى قرب الانتهاء من إنشاء المصنع ووصول العمل لمراحل متقدمة، موجهًا بالإسراع في معدلات الأعمال الإنشائية الجارية بمصنع الغازات جنوب بورسعيد، والذي يقام على مساحة 10000 م٢، لدعم القطاع الطبى والصناعى بالمحافظة، مؤكدًا أن مصنع إنتاج الغازات سيضخ إنتاجه من الأكسجين الطبى اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم العديد من المشروعات الإنتاجية.

وخلال جولته، تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال إنشاء المرحلة الثانية من مصنع إنتاج البطانيات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والذي يعد من المصانع التي تقدم صناعة جديدة بالمنطقة الصناعية، واطلع محافظ بورسعيد على مستجدات الموقف التنفيذي في إنشاء المرحلة الثانية، كما تأكد من توفير كافة سبل الراحة للعاملين بالمصنع الكائن بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

وأكد المحافظ أن جنوب بورسعيد شهد صناعات تعمل على دعم السوق المحلية ويوفر صناعة محلية مهمة، لافتًا إلى أن هذه الصناعات تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية، وتسهم فى الارتقاء بالمستوى الصناعي، فضلًا عن توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، منوهًا أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد وتقدم التسهيلات بما يسهم في التوسع في المشروعات الصناعية والاستمرار في النهضة بالمستوى الصناعي داخل المحافظة.

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد