الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تنطلق فى 24 أكتوبر.. إهداء الدورة الـ32 لروح فنان الشعب سيد درويش

جانب من فعاليات المؤتمر
جانب من فعاليات المؤتمر

انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفى الخاص بتفاصيل مهرجان الموسيقى العربية الـ32 على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، والذى يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، فى الفترة من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل.

الدورة الـ32 تحمل اسم الموسيقار الكبير الراحل سيد درويش

من جانبه أكد الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية والمهرجان، على أهمية الدورة الـ32 والتى تحمل اسم الموسيقار الكبير الراحل سيد درويش، مشيرا إلى أن دار الأوبرا شكلت حائط صد منيع يقف أمام الأعمال الموسيقية الغريبة والغير لائقة، كما أنها ستظل الحرص الأمين على التراث الغنائي الاصيل بإطلاق الفعاليات والمهرجانات الموسيقية المختلفة.

مشاركة 120 فنان من 18 دولة عربية وأجنبية

وتوجه بالشكر للدكتورة نيفين الكيلاني، لدعمها ووقوفها لتوفير جميع السبل والوسائل لخروج الدورة الـ32 على أكمل وجه، مشيرا إلى أن الفعاليات تضم 38 حفل غنائي وموسيقي بمشاركة 120 فنان، و5 جلسات علمية بمشاركة 61 باحث ومقرر وصاحب تجربة، من 18 دولة عربية وأجنبية مختلفة وهى مصر، سوريا، لبنان، المغرب، الامارات، الاردن، تونس، عمان، ليبيا، العراق، البحرين، الكويت، فلسطين، السودان، الجزائر، السعودية، أمريكا، ألمانيا.

ومن المقرر أن تقام الفعاليات على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

ويحضر المؤتمر الصحفى نخبة كبيرة من الشعراء والملحنين منهم الشاعر محمد العسيري، والشاعر هاني عبد الكريم، والموسيقار أحمد عويضة، وغيرهم.

مهرجان الموسيقى العربية فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الدورة الـ32 لمهرجان الموسيقى العربية الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا هاني فرحات

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