"بيطرى القناة" ينظم ندوة حوارية عن "المرأة المصرية بين تحديات الحاضر والمستقبل"

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على الدور التنموي والتنويري لجامعة قناة السويس بالإسماعيلية وإقليم القناة ككل، مشيرًا إلى مسئوليتها المجتمعية نحو فئات وأفراد المجتمع، والمرأة بصفة خاصة، وذلك وفق توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمرأة المصرية ودعمها اجتماعيًا واقتصاديًا ونفسيًا، بوصفها أساس المجتمع، وبانية الأسرة المصرية.

تفاصيل ندوة "المرأة المصرية بين تحديات الحاضر والمستقبل"

ونظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة وبالتعاون مع وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب البيطري، ووحدة المرأة الآمنة ندوة حوارية تحت عنوان: "المرأة المصرية بين تحديات الحاضر والمستقبل" كلقاء حواري لعرض إنجازات وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وكيفية التواصل معها، لمناهضة العنف ضد المرأة بكل أشكاله، داخل وخارج الجامعة.

وقد أشارت الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري إلى أن الكلية على أتم الاستعداد للمشاركة والتعاون المثمر من أجل مستقبل آمن خالٍ من العنف مليء بالرحمة والإنسانية.

كيفية الحد من العنف ضد المرأة والمجتمع ككل

وناقشت الدكتورة اعتدال عباس المدير التنفيذى للوحدة، خلال الندوة، كيفية الحد من العنف ضد المرأة والمجتمع ككل، وسبل الوصول والتواصل مع الوحدة والخدمات المقدمة للمعنفات بكل أشكال العنف وصوره.

كما أوضحت الدكتورة عبير هجرس مدير وحدة المرأة الآمنة بمستشفى جامعة قناة السويس، طرق التعامل الناجح مع المعنفات، وعلاجهن بدنيًا ونفسيًا والتعريف بدور الوحدة، وصولًا للتعاون الناجح بين الوحدتين للحد من مظاهر العنف ضد المرأة بالجامعة وخارج الجامعة.

وتم خلال الندوة عرض فيديو وثائقي عن إنجازات الوحدة، إعداد الدكتورة مها عجلان المحامية والإعلامية وعضو وحدة مناهضة العنف ضد المرأة.

أبرز الحضور

وحفلت الندوة الحوارية بالعديد من الأطروحات والرؤى المختلفة من خلال القيادات النسائية بالإسماعيلية، حيث شهدت الندوة حضور ماجدة النويشى نائبة ائتلاف البرلمانيات العربيات، لبنى زكي رئيس فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، آمال زيدان مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإسماعيلية، الدكتورة جيهان عبده مدير الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات بالإسماعيلية، كريمة ناصر مدير وحدة تكافؤ الفرص بديوان المحافظة، وعدد من رائدات الأعمال ذوي مهارات الحرف اليدوية والتراثية بالمجتمع الإسماعيلي.

ومن أعضاء مجلس إدارة الوحدة: الدكتورة ريمان أحمد وكيل كلية التجارة، الدكتورة هادية عادل مدرس علم النفس بكلية التربية، والدكتورة هناء السيد المدرس بكلية التمريض.

أقيمت الندوة بإشراف عام الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، وعضو وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، والدكتور محمد الشبراوي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة دعاء حسني مدير وحدة خدمة المجتمع بالكلية، والدكتورة هبة عبدالرازق نائب مدير الوحدة.