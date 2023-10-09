نادي روما يعلن إصابة باولو ديبالا في أربطة الركبة وغيابه شهر

أعلن نادي روما الإيطالي مدى إصابة لاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا وفترة غيابه عن الملاعب.

وتعرض ديبالا للإصابة في أربطة الركبة أثناء مشاركته في مباراة فريقه أمام كالياري أمس، والتي انتهت بفوز روما بأربعة أهداف مقابل هدف وخرج من الملعب باكيًا.

وذكر النادي في بيان رسمي أصدره اليوم أن الفحوصات التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بالتواء في الرباط الجانبي الأوسط لركبته اليسرى.

ويلعب ديبالا ضمن صفوف فريق روما منذ مطلع الموسم الماضي بعدما رحل عن فريق يوفنتوس عقب نهاية عقده وانضم للذئاب في صفقة انتقال حر.

اللاعب سيغيب فترة تصل إلى 4 أسابيع

وقال النادي لوكالة فران برس إن اللاعب سيغيب فترة تصل إلى 4 أسابيع.

ولعب ديبالا 7 مباريات بقميص فريق روما منذ انطلاق الموسم الجاري، وسجل هدفين وصنع مثلهما لزملائه في الفريق، من 45 مباراة لعبها مع الفريق منذ انضمامه وسجل 20 هدفًا وصنع 10 لزملائه.

وبدأ باولو ديبالا مسيرته ضمن صفوف إنستيتو الأرجنتيني تحت 19 عامًا وصعد للفريق الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2011 ولعب لمدة موسم مع النادي قبل الانتقال لفريق باليرمو الإيطالي في صيف 2012 وقضى 3 مواسم مع الفريق ثم انضم لفريق يوفنتوس الإيطالي ولعب له 7 مواسم قبل أن ينضم لفريق روما.

ولعب ديبالا 293 مباراة بقميص فريق يوفنتوس وسجل 115 هدفًا وصنع 48، من 450 مباراة لعبها منذ بداية مسيرته الاحترافية وسجل 165 وصنع 74 لزملائه.

ويلعب ديبالا بقميص المنتخب الأرجنتيني الأول منذ 14 أكتوبر 2015 وكانت مباراته الأولى ضد باراجواي بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018 ولعب لمدة 14 دقيقة، ومنذ ذلك الحين شارك في 38 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 7 وساهم في تتويج المنتخب الأرجنتيني ببطولة كأس العالم، قطر 2022.