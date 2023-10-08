الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير مع مرور الزمن

النائب علاء حمدي
النائب علاء حمدي قريطم

قال النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت وواضح ولن يتغير على مرور الزمن، مشيدًا بدور القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي في التحركات المستمرة على المستوى الإقليمي والدولي لإنهاء هذا الصراع.

وقف حالة الحرب

وأكد "قريطم" خلال تصريحات له اليوم الأحد، أن مصر تجري اتصالات مكثفة إقليميًا ودوليًا لوقف حالة الحرب حقنًا للدماء ومنها تصاعد الموقف وخروجه عن السيطرة، مشيرًا إلى أن مصر من أكثر الدول مساندة للقضية الفلسطينية باعتبارها كبرى الدول العربية، وهذا يحمل مصر مسئولية كبيرة للتفاوض.

وشدد عضو لجنة الصناعة، أن مصر تسعى من خلال الاتصالات المكثفة واللجوء لكل الطرق الودية للتفاوض لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة والوصول إلى حلول شاملة وعادلة، حفاظًا على الأرواح وعدم تصاعد الأمور.

 تناول التشاور

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقي اتصالًا هاتفيًا من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول التشاور بشأن مستجدات الأوضاع الراهنة والتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث تم استعراض التطورات الأخيرة والتشديد على أولوية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للعمل على وقف التصعيد والعنف، وضبط النفس، حقنًا للدماء ومنعًا للمزيد من تدهور الأوضاع.

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النائب علاء حمدي قريطم مجلس النواب القضية الفلسطينية القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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