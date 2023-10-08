الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا توما حبيب يشهد فعاليات حفل الخريجين بإيبارشية جرجا

الأنبا توما حبيب
الأنبا توما حبيب

شهد  الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، حفل تكريم الخريجين، بكنيسة العذراء سيدة الانتقال، بجرجا.

جاء ذلك بمشاركة الأب يوحنا زكريا، راعي الكنيسة، والأخوات الراهبات، حيث ضم الحفل الفقرات التالية: الترانيم الروحية، العروض المسرحية الهادفة، بالإضافة إلى تكريم للخريجين.

وفي كلمته، شجع نيافة المطران جميع الخريجين، على مواصلة النجاح، قائلًا: دائمًا الأب يفتخر بالأبناء، عندما يحققون أهدافهم السامية، بعزيمة صادقة في الحياة.

في سياق متصل، أصدرت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية الأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بيانًا تدعو فيه الى الوصول إلى حل سلمي بين الطرفين الفلسطيني، والإسرائيلي.

مطران إيبارشية سوهاج كنيسة العذراء سيدة الانتقال راعي الكنيسة تكريم للخريجين الترانيم الروحية

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