محافظ بني سويف: "مشروعك" قدمت 2 مليار و 335 مليون جنيه لتمويل 26 ألف مشروع

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، إن إجمالي قيمة المشروعات التي تم تمويلها"من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية"مشروعك"قد وصل إلى 2 مليار و335 مليون و272 ألف جنيهًا،استفاد منها 26 ألف و50 مشروعًا صغيرًا،توفر آلاف من فرص عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ انطلاق المبادرة في مايو عام 2015 وحتى نهاية سبتمبر الماضي 2023.

محافظ بنى سويف يتلقي تقرير

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الدوري، الذي تعده نهى محمد مدير "مشروعك" على مستوى المحافظة، وتضمن الإشارة إلى أنه يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع(الشباك الواحد)لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة

وثمن المحافظ المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من البنوك المشاركة في المشروع،بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين غير الموظفين وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة دعمت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،وتشجيع ثقافة العمل الحر،والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

وفي سياق آخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في الحملة القومية التى تنفذها وزارة الزراعة لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، مؤكدا أهمية وسرعة الأستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة، والألتزام بكافة تعليمات وإرشادات اللجان البيطرية، مع ضرورة حشد كافة الجهود للإعلان عن الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء علي الأمراض والأوبئة التي تواجه الثروة الحيوانية.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،عرضه د.أحمد الجبالي مدير الطب البيطري"تضمن الإشارة إلى قيام الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعمل حملة قومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وبدأت اول الشهر الجاري، حيث بلغ إجمالي الأعداد المحصنة أكثر من 9600 رأسًا من الأغنام والماعز،فيما تتواصل أعمال الحملة بحسب الجدول المحدد لتغطية كافة قرى ومراكز المحافظة.