تين هاج: ماكتومناي رائع وعلينا أن نصنع حظنا بأنفسنا

أكال الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، المديح للاعبه سكوت ماكتومناي عقب الفوز على برينتفورد في الدوري الانجليزي.



وحول ماكتومناي تأخر فريقه بهدف أمام برينتفورد لانتصار بهدفين مقابل هدف في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، بعدما شارك بديلًا في الدقيقة 83.

وقال تين هاج في تصريحات عقب المباراة: "ماكتومناي كان رائعًا، عندما تشارك في الدقائق الأخيرة من المباراة وتظهر هذه العقلية والطاقة والثقة، لقد قاتل في كل متر من الملعب وعلى كل كرة وحصل على المكافأة".



وأضاف تين هاج: "أنا فخور بهذه النتيجة، بعد كل هذه النكسات التي تعرضنا له ليس سهلًا أن يتعامل الفريق في غرفة خله الملابس".

وأكمل: "ثم ترى أن غرفة خلع الملابس مترابطة، وسيقاتلون من أجل بعضهم البعض ولكن يجب أن يفعل ذلكط دائمًا، وقد وضعنا أنفسنا في مشكلة بالخسارة الأخيرة أمام جالاتا سراي والتي يجب علينا أن نتجاوزها".

وخسر مانشستر يونايتد ثاني مبارياته في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام فريق جالاتا سراي بثلاثة أهداف لهدفين بعد خسارته أمام بايرن ميونخ في المباراة الأولى.



وواصل: "شعرت بالارتياح في تلك اللحظة عندما وجدنا مرة أخرى نقطة تحول في المباراة التي كانت تسير في الاتجاه الخاطيء بالنسبة لنا".



واستطرد: "مباراة برينتفورد أظهرت الشخصية الكبيرة للفريق والصمود وأننا لدينا خطة لمواصلة العمل وأنه يجب أن تصنع حظك بنفسك، حافظنا على صبرنا وواصلنا العمل، أنا فخور حقًا بهذا الفريق، مباراة اليوم يجب أن تكون نقطة تحول ولكن يجب أيضًا أن تكون بمثابة استئناف لأننا علينا أن نصل لمستويات أعلى".

ورفع مانشستر يونايتد رصيده بالفوز في مباراة اليوم لـ12 نقطة في المركز التاسع، فيما توقف رصيد برينتفورد عند 7 نقاط في المركز الـ14.



