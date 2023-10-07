الأسبوع الجاري.. "العربية للتنمية الإدارية" تعقد 3 فعاليات في تونس

تعقد المنظمة العربية للتنمية الادارية- جامعة الدول العربية عددا من الفعاليات في الفترة من 8-12 أكتوبر الجاري في الجمهورية التونسية، حيث تعقد الملتقى العربي الخامس حول "دور الحوكمة في تطوير النظم الرقابية على الأداء المؤسسي والإداري، وذلك بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة بالجمهورية التونسية.

دور الحوكمة في تعزيز الإدارة الرشيدة وضمان الاستدامة

ويهدف الملتقى إلى مناقشة تطبيقات الحوكمة ومتطلباتها في إطار مفاهيمي معاصر، تسليط الضوء على دور الحوكمة في تعزيز الإدارة الرشيدة وضمان الاستدامة، التعرف على الإطار التنظيمي والمؤسسي ودور الدولة في دعم تطبيقات الحوكمة، عرض نظم الرقابة الداخلية وأهمية الحوكمة في زيادة كفاءتها وفعاليتها، عرض آليات الحوكمة الإلكترونية ودورها في تطوير نظم الرقابة على الأداء.

دور التحول الرقمي في بناء الجدارات



كما تعقد المنظمة منتدى المائدة المستديرة حول أثر التحول الرقمي في بناء الجدارات، الذي يهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة للتعرف على دور التحول الرقمي في بناء الجدارات وأثر ذلك على قياس درجة التحول في الأداء من حيث التنفيذ والقياس والتقييم.



كما يعقبهما المنتدى العربي حول "الاتصالات والحلول المالية الرقمية وتعزيز الشمول المالي بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال التونسية وبرنامج الخليج العربي للتنمية – أجفند.

مناقشة التكنولوجيا المالية وأثرها في الشمول المالي

ويهدف للمنتدى إلى تسليط الضوء على أهمية الاتصالات والحلول المالية الرقمية في تعزيز الشمول المالي ومناقشة التكنولوجيا المالية وأثرها في الشمول المالي، أهمية الابتكارات التكنولوجية في تعميم الخدمات المالية، دور الشمول المالي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتيسير حصولها على الخدمات المالية.

وتعقد هذه الفعاليات تحت مظلة التعاون المشترك في مجالات التنمية الإدارية والاستشارات والتدريب والتطوير بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية في الجمهورية التونسية.