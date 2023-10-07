الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق التهم حظيرة مواش ببسيون

حريق
حريق

نجحت  قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الغربية، في السيطرة على حريق هائل اندلع  في حظيرة مواشٍ وعدد من العشش وشون تخزين التبن بقرية الحداد التابعة لـ مركز بسيون بمحافظة الغربية، وتسبب هذا الحريق المروع في نفوق 3 رءوس ماشية، مما خلف حزنًا وصدمة في القرية.

وكانت قوات الحماية المدنية ووحدة مباحث المركز، قد تحركت على الفور، إلى مكان البلاغ للتعامل مع الحادث، وتم إرسال سيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره، وذلك بالتعاون مع أهالي القرية، ولم يتم تسجيل أي إصابات بشرية في الحادث.

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور شرطة بسيون، يفيد اندلاع في حظيرة مواشي وعدد من العشش وشون تخزين التبن بقرية الحداد التابعة لدائرة المركز.

وبعد التحقيقات المبدئية، تبيّن أن الحظيرة والعشش المتضررة تعود ملكيتها للمواطنين عبد العزيز إبراهيم منصور صقر والمواطن أحمد إبراهيم منصور صقر والمواطن عبد المنعم محمد قطب صقر، الذين يقيمون في قرية الحداد، دائرة المركز.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة، خلف الحريق خسائر كبيرة، حيث احترقت حظيرة المواشي وعدد 2 عش للمواشي، بالإضافة إلى حرق عدد 3 شون تبن، وتذكر أن الشونة الواحدة تحتوي على 20 حزمة تبن، وتقدر قيمة كل شونة بحوالي 20 ألف جنيه.

كما تم نفوق 3 رءوس ماشية جراء الحريق، تتألف من اثنين من الجاموس وبقرة واحدة، وتقدر قيمة كل جاموسة بما بين 100 إلى 110 آلاف جنيه، في حين تقدر قيمة البقرة بما بين 70 إلى 90 ألف جنيه، لتصل الخسائر المبدئية للحريق لما يقرب من مليون وخمسمائة ألف جنيه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لبدء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.

حريق

حريق
حريق
حريق
حريق
حريق
حريق
حريق
حريق
حريق
حريق
قوات الحمياية المدنية التابعة لمديرية امن الغربية مركز بسيون بمحافظة الغربية ووحدة مباحث المركز مأمور شرطة بسيون قرية الحداد رؤوس ماشية

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