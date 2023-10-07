فلسطين تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولى لبحث وقف التصعيد من جانب إسرائيل

قال السفير الفلسطيني لدى روسيا الاتحادية عبدالحفيظ نوفل، مساء السبت، إن الجانب الفلسطيني يرى ضرورة لعقد اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي لبحث وقف التصعيد في الشرق الأوسط.

وقال السفير الفلسطيني لوكالة تاس الروسية: "أخشى أن يشن الإسرائيليون غًدا هجومًا كبيرًا على قطاع غزة والضفة الغربية. والآن هو الوقت المناسب للأمم المتحدة للدعوة إلى اجتماع خاص، والقيام بإجراءات لوقف ما يجرى".

وأضاف الدبلوماسي الفلسطيني: "لكن يجب وقف ذلك على أساس جديد، وهو أساس حل الدولتين".

تطورات الهجمات بين حماس وإسرائيل

وتحت مسمى "طوفان الأقصى" شنت حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة فجر اليوم، هجومًا غير مسبوق متعدد الجبهات على إسرائيل، شمل إطلاق أكثر من 5 آلاف صاروخ على مدن جنوب ووسط إسرائيل، كما اقتحموا بلدات ومستوطنات إسرائيلية عدة، متاخمة للقطاع.

ومع استمرار القتال داخل إسرائيل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أمر "بتعبئة واسعة النطاق للاحتياط"، وأنهم "سيردون على النيران بحجم لم يعرفه العدو"، وتم شن عملية "السيوف الحديدية" في غزة ردًا على "طوفان الأقصى"، وفق صحيفة "معاريف" وصحف إسرائيلية أخرى.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن عدد القتلى الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية ارتفع إلى 198، كما بلغ عدد المصابين 1610.

في المقابل، أكدت هيئة الطوارئ "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية، مقتل ما لا يقل عن 40 شخصًا في هجمات حماس واسعة النطاق على إسرائيل. بينما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن عدد قتلى الهجوم ارتفع إلى أكثر من 100.

ويأتي القتال بعد 18 شهرًا من التوتر الإسرائيلي الفلسطيني المتصاعد مع اندلاع أعمال عنف في كل من غزة والضفة الغربية.

ووفقًا لأحدث بيانات الأمم المتحدة، التي لا تشمل اشتباكات يوم السبت، قتلت القوات الإسرائيلية 212 فلسطينيًا هذا العام، بينما قتل الفلسطينيون 30 إسرائيليًا.