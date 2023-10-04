الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الانتهاء من الاجتماع الفني ومراسم قرعة بطولة الأندية العربية للتايكوندو

التايكوندو
التايكوندو

عقد الاجتماع الفني ومراسم القرعة الخاصة ببطولة الأندية العربية المفتوحة للتايكوندو للناشئين والشباب والمقرر إقامتها على صالة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 5 حتى 14 أكتوبر الجاري.

وأقيم الاجتماع ومراسم القرعة في صالة الاجتماعات بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي بعد الانتهاء من خضوع اللاعبين في المنافسات للميزان. 

وشهد الاجتماع الذي عقد اليوم الكشف عن تعليمات اللجنة المنظمة لبطولة الأندية العربية المفتوحة للتايكوندو للناشئين والشباب والإجراءات المتبعة خلال المنافسات وجدول المنافسات والانتقالات من مقرات الإقامة للبعثات لمكان المنافسة بصالة استاد القاهرة الدولي. 

وحضر الاجتماع الفني وقرعة البطولة اليوم ممثلي بعثات الجزائر والبحرين والأردن والسعودية والإمارات والكويت بجانب ممثلي الأندية المصرية المشاركة في البطولة.

وتنطلق غدا منافسات الكروجي والباراكروجي للناشئين والشباب وذلك حتى يوم 8 أكتوبر بمشاركة 650 لاعب ولاعبة بينما تقام منافسات البومزا والبارابومزا خلال الفترة من 12 حتى 14 أكتوبر الجاري بمشارك 1450 لاعب ولاعبة ، حيث يشارك 2100 لاعب ولاعبة في البطولة التي أسند الاتحاد العربي للتايكوندو برئاسة السيد إدريس الهلالي عضو الاتحاد الدولي للتايكوندو، ورئيس اتحاد دول البحر المتوسط للتايكوندو حق تنظيم البطولة وذلك تحت إشراف الاتحاد المصري للتايكوندو وبالتعاون والتنسيق مع اللاتحاد المصري للتايكوندو. 

وشهد اليوم الانتهاء من الترتيبات النهائية لتجهيز صالة رقم 1 التي ستقام عليها المنافسات التي تنطلق غدا. 

وكانت البعثات المشاركة في البطولة إكتمل وصولها اليوم إلى القاهرة حيث بعثة الجزائر بعدد 8 أندية في البطولة بينما تشارك بعثة السعودية بـ 4 أندية وتشارك بعثة الأردن بـ 6 أندية ويشارك بنادي واحد بعثات كلا من البحرين والإمارات الكويت بخلاف الأندية المصرية المشاركة في البطولة.

ويسعى مجلس إدارة الاتحاد لتسويق البطولة على أمل تغطية التكاليف الباهظة المتوقعة لاستضافة هذا الحدث بالقاهرة.

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