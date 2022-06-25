الأحد 26 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بعثة مصر تشارك فى حفل افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022

بعثة مصر
بعثة مصر
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شاركت بعثة مصر في حفل افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط، التي تقام في وهران 2022.

وأقيم حفل الافتتاح في التاسعة مساء بتوقيت الجزائر العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ويحمل علم مصر في حفل الافتتاح فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه، وسيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو.

وتشارك مصر فى الدورة بـ19 رياضة مختلفة، بإجمالى 183 لاعبًا ولاعبة، مقسمين إلى 114 لاعبًا و63 لاعبة فى ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3×3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية. 

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